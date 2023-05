Der US-amerikanische Volkswirt und Harvard-Professor Kenneth Rogoff schreibt in seinem Gastkommentar über geopolitische Versäumnisse der US-Regierung in Südamerika.

China hat seinen wirtschaftlichen Fußabdruck in Südamerika in den letzten Jahren deutlich ausgeweitet und die USA als größten Handelspartner des Kontinents abgelöst. Trotz seines klaren Bekenntnisses, Chinas geopolitischen Ambitionen Paroli bieten zu wollen, hat US-Präsident Joe Biden dessen wachsende Präsenz in seiner eigenen Nachbarschaft weitgehend übersehen. Das ist erstaunlich und alarmierend, nicht zuletzt wegen Südamerikas wichtiger Rolle im Kampf gegen den Klimawandel.

Im April hat der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva die USA aufgefordert, sie sollten aufhören, den Krieg in der Ukraine zu "ermutigen". Seine Aussage war nur der jüngste Beleg für den schwindenden Einfluss der USA in der Region – und das Versäumnis der Biden-Regierung, diesem zu begegnen.

Ignoriert die Entwicklungen in Südamerika: US-Präsident Joe Biden. Foto: APA/AFP/MANDEL NGAN

Die Ignoranz der US-Amerikaner in Bezug auf Südamerika hat etwas Klischeehaftes. Im Jahr 1982 erklärte der damalige Präsident Ronald Reagan nach einer Reise in die Region, es sei "überrascht" gewesen, festzustellen, dass Südamerika aus einer Menge eigenständiger Länder bestünde. Seine Bemerkung spiegelte eine weitverbreitete Unwissenheit über einen vielfältigen Kontinent mit einer Gesamtbevölkerung von 430 Millionen Menschen wider. Angesichts von dessen großen Mineralvorkommen, enormen Agrarflächen und mehr als der Hälfte des weltweit verbleibenden tropischen Regenwalds ist es keine Überraschung, dass China ein starkes Interesse an Südamerika entwickelt hat.

Das beruht auf Gegenseitigkeit. Trotz des Wunsches einiger US-Politiker, die beiden gleichzusetzen, ist China kein uneingeschränkt bösartiger Einfluss, wie es die Sowjetunion war. China bezahlt gutes Geld für die Rohstoffe, die es in Südamerika erwirbt, und hat sich zu einem wichtigen Kreditgeber entwickelt, der hochverschuldeten Ländern dringend benötigte Finanzmittel zur Verfügung stellt – auch wenn diese im Allgemeinen an Bedingungen (wie den Einkauf in China) geknüpft sind und die Regeln gegen Korruption, auf denen die Weltbank und der Internationale Währungsfonds bestehen, kaum beachten. Andererseits wurde China nicht auf frischer Tat dabei ertappt, dass es Staatsstreiche anzettelte, wie das den USA im letzten Jahrhundert bei mehreren Gelegenheiten passiert ist.

Unstillbarer Appetit

Trotzdem sind die Umweltauswirkungen der chinesischen Präsenz in Südamerika enorm besorgniserregend. Der unstillbare Appetit des Landes auf Sojabohnen ist ein wichtiger Treiber der Entwaldung in Brasilien und des Verlusts von Weideland in Argentinien. Zudem spiegelt sein Interesse an dem Kontinent seinen wachsenden Bedarf an Wasser wider, das in Lateinamerika noch immer reichlich vorhanden ist, aber in China knapp ist.

Letztlich müssen die USA und Europa anerkennen, dass die Bekämpfung der globalen Erwärmung zwangsläufig die Zusammenarbeit mit Ländern wie Brasilien bei der Bewahrung der Regenwälder und der Umstellung auf erneuerbare Energien erfordert. China ist sich der Bedeutung des Klimaschutzes unzweifelhaft bewusst. Doch besteht sein unmittelbares Ziel darin, die USA als weltgrößte Volkswirtschaft zu überholen und sich als gleichstarke Macht zu etablieren; Emissionsneutralität zu erreichen und Südamerikas CO2-Fußabdruck zu verringern zählt nicht zu seinen Spitzenprioritäten.

Treffen in Peking im April: der brasilianische Präsident Luiz Inacia Lula da Silva und sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping. Foto: APA/AFP/POOL/KEN ISHII

Ein Grund, warum die USA dazu neigen, Lateinamerika zu übersehen,liegt ironischerweise darin, dass es dort seit dem 19. Jahrhundert relativ friedlich zuging. Die 1823 aufgestellte Monroe-Doktrin ordnete ganz Lateinamerika der US-Einflusssphäre zu und verhinderte faktisch, dass ausländische Mächte dort Fuß fassten. Frankreichs Intervention in Mexiko in den 1860er-Jahren unter Napoleon III. gilt allgemein als letzter bedeutender europäischer Versuch, eine dauerhafte lateinamerikanische Präsenz zu errichten. Erst ein Jahrhundert später ließ die Sowjetunion die Spannungen eskalieren, indem sie Atomwaffen auf Kuba stationierte und die Welt an den Rand eines Atomkriegs brachte.

Verlangsamtes Wachstum

Angesichts des schwindenden wirtschaftlichen Einflusses der USA ist deren Fähigkeit, zu verhindern, dass ausländisches Militär eine Präsenz in Südamerika errichtet, zunehmend in Gefahr. China hat bereits ein Weltraumobservatorium in Patagonien gebaut und setzt nun Argentinien unter Druck, um dort einen Marinestützpunkt zu bauen. Da Argentinien kurz vor dem Zahlungsausfall steht, seine Inflation die 100-Prozent-Marke übersteigt und dort eine populistische Regierung an der Macht ist, könnte China damit letztlich Erfolg haben. Und auch das einst bei US-Linken beliebte Venezuela ist nach Jahrzehnten katastrophaler Wirtschaftspolitik extrem anfällig für den chinesischen (und russischen) Einfluss.

Während die Wirtschaftsabschwünge in Argentinien und Venezuela in den Medien den stärksten Niederschlag gefunden haben, hat die Covid-19-Pandemie auch anderswo das Wachstum verlangsamt und die Ungleichheit verschärft. Zudem könnte – wie Lulas Kommentare bezüglich der Ukraine nahelegen – der allgemeine Linksruck auf dem Kontinent zu einer Außenpolitik führen, die den US-Interessen zuwiderläuft.

Umfangreiche Finanzhilfen

Die Biden-Regierung muss ihre Bemühungen verstärken, Chinas Einfluss in Südamerika entgegenzuwirken. Indem sie den südamerikanischen Ländern helfen, ihre Bildungssysteme zu verbessern, ihre Ersparnisse zu erhöhen, um höhere öffentliche Investitionen zu ermöglichen, und produktivitätssteigernde Strukturreformen umzusetzen, könnten die USA dazu beitragen, den Kontinent langfristig auf einen Pfad wirtschaftlichen Wohlstands zu bringen. Und um Südamerikas Umstellung auf erneuerbare Energien zu unterstützen, muss der Westen ganz allgemein bereit sein, hochverschuldeten, finanziell klammen Regierungen statt Krediten umfangreiche Finanzhilfen zur Verfügung zu stellen. Angesichts von Chinas wachsendem globalem Einfluss und Südamerikas Bedeutung für die ökologische Wende können es sich die USA nicht länger leisten, ihre südlichen Nachbarn als selbstverständlich zu betrachten. (Kenneth Rogoff, Übersetzung: Jan Doolan, Copyright: Project Syndicate, 4.5.2023)