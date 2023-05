Mehr Windräder zur Energiegewinnung ist für viele das erklärte Ziel – doch ehe über der Windkraft die Sonne aufgeht, gilt es noch so manch große Hürde zu nehmen. IMAGO/Panama Pictures

Linz – Oberösterreich hat in Sachen Windkraft im Bundesländervergleich deutlichen Aufholbedarf. Das Ausbaulüfterl ist lau, aktuell gibt es in Oberösterreich nämlich nur 31 Windkraftwerke. Zum Vergleich: Niederösterreich verfügt über 735 Windkraftanlagen, im Burgenland drehen sich 437 Räder, in der Steiermark immerhin 104, in Wien neun und in Kärnten zwei Anlagen.

Zumindest auf politischer Ebene weht jetzt der Wind aber deutlich rauer. Die Grünen sehen vor allem aufseiten der schwarz-blauen Landesregierung wenig Interesse an einem Zuwachs an Windkraftanlagen. Am Dienstag lud man sich daher bundespolitische Unterstützung ein. Umweltministerin Leonore Gewessler eilte nach Linz, um gemeinsam mit dem grünen Klimalandesrat Stefan Kaineder erneut das neue UVP-Gesetz als "Turbo zum Heben des enormen Windkraftpotenzials" zu bewerben.

Bei der Planung einer Windkraftanlage war vor der Novellierung eine entsprechende Flächenwidmung nötig, um mit der UVP beginnen zu können. Ohne Widmung daher auch kein Windrad. In Bundesländern mit einer Energieraumplanung ersetzt diese nun künftig die Flächenwidmung. In Ländern ohne Energieraumplanung sollen Projekte aber auch ohne Widmung mit der UVP starten können.

Vier bis sieben tote Vögel

Vonseiten der FPÖ war man dann angesichts des ministeriellen Besuchs auffallend rasch bemüht, den Grünen in der Energiedebatte den Wind aus den Segeln zu nehmen. Der blaue Landeschef Manfred Haimbuchner lud unmittelbar nach der grünen Pressekonferenz gemeinsam mit dem Landesornithologen Alexander Schuster zum Gespräch über die "Auswirkung von Windkraftanlagen auf die Tierwelt".

Bedroht sieht man durch die Windräder vor allem Vögel und Fledermäuse. "Diese sind auf Anlagen in dieser Höhe und Rotoren mit Geschwindigkeit von bis zu 300 km/h nicht vorbereitet", führt Ornithologe Schuster aus. Vor allem würden Greifvögel zu den häufigsten Opfern zählen. "Besonders oft trifft es Mäusebussarde, Rotmilane und Seeadler", warnt Schuster. Es sei von einer Mortalität von vier bis sieben Vögeln sowie fünf Fledermäusen pro Windrad und Jahr auszugehen.

Haimbuchner fühlt sich damit bestätigt: "Mit der Windkraft allein werden wir die Energiewende nicht schaffen. Es ist ein Fliegenschiss für den Gesamt-Österreich-Verbrauch." Der Naturschutz habe die Aufgabe, als balancierendes Element zwischen dem Ausbau alternativer Energien einerseits und dem Erhalt einer artenreichen Natur andererseits zu fungieren. (Markus Rohrhofer, 2.5.2023)