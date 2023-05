Ob Krieg, Klimakrise oder die Finanzmärkte – Sprachphilosoph Paul Sailer-Wlasits sieht die Welt in seinem Gastkommentar in einer starken Abwärtsbewegung und fragt sich, wie man da wieder herauskommt.

Unabsehbare Kriegsenden, wie jenes an Europas Peripherie, tragen zurzeit erheblich zum globalen Perspektivverlust bei. Gleichzeitig steigt die Kriegsgefahr in einer seit Jahrzehnten geostrategisch sensiblen, instabilen Weltregion. Die Möglichkeit einer Invasion Taiwans durch China wird tagtäglich von der Wahrscheinlichkeit näher an die Sicherheit herangerückt. Nur der Zeitpunkt des militärischen Losschlagens scheint noch nicht "günstig", der negative Kairos für einen massiven Völkerrechtsbruch noch nicht vollends festzustehen.

Verkürzt ausgedrückt befindet sich "die Welt" in einem massiven Downtrend, dessen Gefälle auf multiplen Krisen gründet. Die starke Abwärtsbewegung mutet – metaphorisch gesprochen – an, als stünden auf den internationalen Finanzmärkten gleichzeitig Währungen und Aktien, Anleihen und Commodities unter massivem Druck.

Foto: Getty Images

Auch die komplexe Klimakrise mit ihrer Zunahme von Extremwetterereignissen, deren Reparaturen weltweit steigende volkswirtschaftliche Belastungen nach sich ziehen, befördert diese Abwärtstendenz. Innerhalb eines massiven Downtrends signalisieren kurze Korrekturen nach oben jedoch zumeist keine beginnende Gegenbewegung, sondern bestätigen nur die Fortsetzung der Abwärtsspirale. An den Börsen resultieren solche kurzen Ausschläge nach oben oftmals nur daraus, dass Verkäufer ihre Gewinne realisieren. Und nur die heitersten der unkundigen Marktteilnehmer glauben angesichts kurzer Korrekturen an einen beginnenden Gegentrend und verwechseln Fakten mit subjektiven Wünschen. Einige der hartgesottenen, meist von Profitgier getriebenen, skrupellosen Trader hingegen setzen weiterhin auf fallende Werte, um dann, wenn alles in Trümmern liegt, bei niedrigsten Kursen zurückzukaufen. Durch ihr hinzukommendes Verkaufsvolumen beschleunigt sich der Kursverfall nur noch weiter.

Analog zu diesem Bild spekulieren Kriegstreiber auf "fallende Kurse" des Humanismus. Sie sind jene politischen und wirtschaftlichen Akteure, die auf den Verfall von ganzen Ländern und Regionen setzen. Die skrupellosen Feinde des Friedens sind vorrangig an der Verlängerung des jeweiligen Kriegszustandes interessiert, denn erst im Kontext von Gewalt blüht ihr Geschäft. Sie befeuern damit den jeweiligen globalen Downtrend weiter, und ihre amoralische Kleinheit scheint ihr Selbstbild nicht im Geringsten zu überschatten. Auch darob gab es in der Menschheitsgeschichte noch nie lang anhaltenden Frieden. Friedenszeiten existierten stets nur punktuell oder regional, oftmals waren sie gar nur eine Frage der Perspektive. Kriegs- und Krisenzeiten erweitern die Bezeichnungen körperlicher und geistiger Unversehrtheit um eine zusätzliche Bedeutungsdimension. Die Chancen, intakt und unbeschädigt zu bleiben, verringern sich. Es wird schwieriger, die an Zahl und Größe abnehmenden Rückzugsgebiete zu finden und sich in diese flüchten zu können.

Politische Fallensteller

Wer sind diejenigen, die dennoch schadlos davonkommen? Die Korrelation von Unversehrtheit, sozialem Milieu und politischer Vernetztheit bis hin zu Korruption drängt sich gedanklich auf, da in Krisengebieten oftmals die überwiegende Mehrheit der Menschen nicht in der Lage ist, sich überhaupt in Sicherheit bringen zu können.

Vor diesem Hintergrund sticht das Phänomen hervor, dass sich zahlreiche illiberale, offen demokratiefeindliche Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker weltweit nach wie vor breiter Anhängerschaften erfreuen. Durch die zu befürchtende künftige Desinformationsdichte – aufgrund der ohne nennenswerte ethische Rahmenbedingungen entwickelten künstlichen Intelligenz – werden auch kritischere Bevölkerungsteile tendenziell seltener gegen ihre politischen Fallensteller aufstehen und stattdessen in einen ratlosen Zustand stummer Duldsamkeit gelangen.

Unbarmherzige Algorithmen

Mit dem Maß der Virtualisierung erstirbt der Diskurs. Das Zerbrechen weiter Teile der Kommunikation in der Gesellschaft wird vom Aufflammen der künstlichen Intelligenz konterkariert. Die nach dem Durchgang durch die Sprachmühlen der Social Media übrig bleibenden Kommunikationsreste drohen an der Unbarmherzigkeit von Algorithmen zu zerschellen. Menschen aus weniger privilegierten Gesellschaftsgruppen könnten im Diskurs zusehends an Rückhalt verlieren, wodurch die Gefahr steigt, dass relevante Kommunikation gleichfalls zu einem Elitenprojekt schmilzt.

Der Perspektivverlust unserer Tage ist wie ein Blick, der niemals ankommt, sondern in der Leere endet. Doch in Gebieten der Leere und des Nichts wird man niemals heimisch. Denn die Leere wird stets nur als Übergangsbereich zu einem Etwas vorgestellt. Was aber, wenn kollektive Erschöpfung samt Absenz von Perspektive bestehen bleibt? Einst pulsierende Gesellschaften kämen zum Stillstand und verströmten eine Dynamik, die wie "ausgeatmete politische Luft ohne frischen Atem" wirkt, wie der Dichter J. G. Herder in seiner Italienischen Reise einst in anderem Kontext vermerkte. (Paul Sailer-Wlasits, 3.5.2023)