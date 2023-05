Österreichs Zeitungen erscheinen aus Protest gegen das ORF-Gesetz Mittwoch mit leeren Titelseiten – auch der Reichweitenriese "Kronen Zeitung". Foto: Kronen Zeitung

Wien – Österreichs Zeitungen erscheinen am Mittwoch, dem Welttag der Pressefreiheit, mit leeren Titelseiten: Sie protestieren damit und mit einem offenen Brief an Bundeskanzler Karl Nehammer, die Regierung und die Abgeordneten zum Nationalrat gegen das geplante ORF-Gesetz. Mit der neuen Finanzierung und zusätzlichen Möglichkeiten online werde privaten Medien " jegliche Entwicklungsmöglichkeit in die Zukunft abgeschnitten", heißt es auf Seite zwei vieler Titel.

"Drohendes Meinungsmonopol"

Den offenen Brief an Regierung und Nationalrat haben Vorstände und Geschäftsführer von STANDARD, "Krone", "Heute", "Kurier", "Kleine Zeitung", "Salzburger Nachrichten", "Oberösterreichische Nachrichten", "Tiroler Tageszeitung", "Vorarlberger Nachrichten", "Neue Vorarlberger", "Oberösterreichisches Volksblatt", "Wiener Zeitung", "Profil", "Die Furche", "NÖN" und "BVZ" unterzeichnet, zudem der Präsident und der Geschäftsführer des Zeitungsverbandes VÖZ.

"Wir fordern Sie im Interesse aller Medien in unserem Land auf, einem drohenden Meinungsmonopol entgegenzuwirken. Überarbeiten Sie das ORF-Gesetz. Sorgen Sie für einen fairen Interessensausgleich. Und gewährleisten Sie dadurch Medien- und Meinungsvielfalt", heißt es in dem offenen Brief. Durch das ORF-Gesetz sei "die österreichische Medienvielfalt ist dadurch existenziell bedroht".

"Mit der geplanten Novelle zum ORF-Gesetz erhält das größte Medienunternehmen Österreichs, der ORF, zusätzliche öffentliche Geldmittel sowie erheblich mehr Möglichkeiten, seine Aktivitäten und Angebote im digitalen Raum auszuweiten." Der Schluss: "Das ist gut für den ORF. Und schlecht für die Medienvielfalt."

Die Mittwoch erscheinenden Zeitungen und ihre Chefredakteure beschäftigen sich in Leitartikeln mit dem geplanten ORF-Gesetz. (fid, 2.5.2023)