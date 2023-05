Sudanesische Flüchtlinge, die es in den benachbarten Tschad geschafft haben, suchen unter Bäumen Schutz vor der Sonne. Foto: AFP / Gueipeur Denis Sassou

Achtzehn Tage nach Beginn der Gefechte im Sudan ist die Hoffnung dahin, dass es sich bei dem Konflikt zwischen Armeechef Abdelfattah al-Burhan und Milizenführer Mohamed Hamdan Dagalo (alias Hemeti) um einen kurzen Albtraum handeln könnte. Derzeit flüchten zigtausende Menschen. Auch wenn ab Donnerstag ein siebentägiger Waffenstillstand gelten soll: Keiner rechnet wirklich mit einem schnellen Ende der Kämpfe. Das wirft die Frage auf, wie sich die Lage in dem nordostafrikanischen Staat entwickelt. Denkbar sind drei mehr oder weniger wahrscheinliche Szenarien – und ein utopisches.

•Szenario eins: Es kommt zu einer Verhandlungslösung. Der deutsche UN-Diplomat Volker Perthes setzt noch immer auf ein Einlenken der beiden Generäle. Perthes meldete zu Beginn der Woche, die Konfliktparteien seien zu Gesprächen in Saudi-Arabien bereit – doch die Glaubwürdigkeit des Sudan-Beauftragten der UN hat in den vergangenen Wochen erheblich gelitten. Sämtliche von dem Diplomaten zumindest mitausgehandelten Waffenstillstände erwiesen sich als heiße Luft.

Selbst wenn es die beiden Generäle dieses Mal ernst meinen sollten, stellt sich die Frage, was am Ende der Gespräche stehen könnte. Aus politischen und moralischen Gründen könnte das nur die Abdankung der beiden Unheilbringer sein. Für die demokratische Opposition im Sudan ist keine andere Lösung denkbar: Sie hat von uniformierten Machthabern endgültig genug. Dass sich die beiden Kriegstreiber zum Rücktritt bereiterklären, ist allerdings so gut wie ausgeschlossen. Zu befürchten ist, dass Perthes unter diesen Bedingungen einen weiteren faulen Kompromiss mit den Generälen aushandelt – womit das Problem höchstens vertagt ist.

•Szenario zwei: Einer der beiden Seiten gelingt ein militärischer Sieg. Auch in diesem Fall wäre der Verlierer die sudanesische Bevölkerung. Von beiden Generälen ist die Errichtung eines autokratischen und repressiven Regimes zu erwarten. Dass sie ihre Macht nicht ans Volk abgeben wollen, haben sie in den vergangenen vier Jahren ausreichend deutlich gemacht.

Gewinnt Armeechef al-Burhan, wird er dem Beispiel seines ägyptischen Pendants, Abdelfattah al-Sisi, folgen, der derzeit 65.000 Regimegegner eingesperrt hält. Mancher ausländischen Regierung – selbst im Westen – mag diese Lösung als die beste erscheinen, weil dadurch Stabilität gewährleistet sei. Doch selbst bei einem militärischen Sieg al-Burhans in Khartum wird Milizenchef Hemeti nicht einfach die Waffen streichen: Er wird sich mit seinen Kämpfern in seine Heimat Darfur zurückziehen, wird vermutet. Dann geht der Krieg mit veränderten Fronten weiter.

Niemand kann – oder mag – sich ausmalen, was ein Sieg Hemetis bedeuten würde. Der ehemalige Kamelzüchter gilt als unberechenbar und verschlagen: Derzeit gibt er sich als Freund der Demokratie aus, doch wenn es für ihn darauf ankommt, lässt er seine Kämpfer eben mal 120 Demonstranten massakrieren oder putscht eine mühsam ausgehandelte Regierung aus dem Amt. Unter Fachleuten gilt ein Sieg al-Burhans als wahrscheinlicher. Auch wenn Hemetis Milizionäre wegen ihrer Beweglichkeit derzeit in Khartum militärisch Vorteile haben, wird der Armee mit ihren schweren Waffen der längere Atem zugesprochen.

•Szenario drei: die Mogadischu-Option. Was Kennerinnen und Kenner des Landes am meisten befürchten und für am wahrscheinlichsten halten, ist ein lange anhaltender und militärisch unentschiedener Konflikt, der die Zerstörung des Sudans zu einer "Staatsruine" nach dem Beispiel Syriens, Libyens oder Somalias zur Folge haben wird. Alle Bedingungen sind dafür gegeben: ein Bürgerkrieg, der Kollaps staatlicher Strukturen, die Flucht des Mittelstands und immer mehr Hunger. Ein weiteres implodierendes Staatswesen in diesem Teil der Welt hätte für die gesamte Region katastrophale Folgen: Flüchtlingsströme in labile Nachbarländer, ausländische Einflussnahme, ein Rekrutierungsbecken für Islamisten. Einmal in diesen Strudel geraten, gibt es für einen gescheiterten Staat über Jahrzehnte hinweg keine Hoffnung mehr.

•Szenario vier: die utopische Lösung. Der Uno-Sicherheitsrat verabschiedet eine Resolution, mit der die beiden Generäle zum Abtritt aufgefordert werden und ihnen – wie einst dem ugandischen Diktator Idi Amin in Saudi-Arabien – Exil eingeräumt wird. Alle Waffenimporte in den Sudan werden verboten, die Treibstofflieferungen für Hemetis Miliz aus Libyen gestoppt, der Hafen in Port Sudan blockiert, nur humanitäre Hilfe wird noch durchgelassen. Al-Burhan und Hemeti wird eine Frist von zwei Wochen gegeben: Lassen sie die verstreichen, wird ihr Fall vor den Gerichtshof in Den Haag gebracht. Als Ansprechpartner für die internationale Gemeinschaft gilt fortan das Bündnis der sudanesischen Zivilgesellschaft, die "Forces of Freedom and Change".

Dass diese Lösung unrealistisch erscheint, wirft ein dunkles Licht auf die Bemühungen unserer Vorväter, mit dem UN-Sicherheitsrat ein funktionierendes Ordnungsgremium zu schaffen. Die Welt scheint sich selbst mit den gravierendsten Fällen von Machtanmaßung und Menschenrechtsverbrechen abgefunden zu haben, selbst wenn davon eine ganze Region gefährdet ist. Sollten sich die im Sicherheitsrat vertretenen afrikanischen und arabischen Nationen für eine derartige Resolution starkmachen, würde es China und Russland zumindest schwerfallen, ihr Veto einzulegen. Man lässt es allerdings nicht einmal auf einen Versuch ankommen. (Johannes Dieterich, 3.5.2023)