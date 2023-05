Die Lieferketten sind wieder stabiler, und auch die Grippewellen scheinen überwunden. Wie es kommt, dass trotzdem immer noch ein Mangel an gewissen Medikamenten herrscht – selbst bei den bekanntesten Marken

Apotheken haben seit Monaten immer wieder mit Lieferengpässen zu kämpfen. Auslöser waren unter anderem Lockdowns in China. Aber auch der rechtliche Rahmen in Österreich trägt seinen Teil dazu bei. Foto: APA/EXPA/ STEFANIE OBERHAUSER

Nach einigen Minuten Wartezeit im Eingangsbereich einer Apotheke im dritten Bezirk ist es so weit. Die zuständige Apothekerin lächelt aufmunternd und tippt P-A-R-K-E-M-E-D in die Tastatur des Computers. "Da haben Sie Glück, das ist die letzte Packung", zeigt sie auf den Bildschirm. Verwundert, dass kaum noch etwas lagernd ist vom wohl bekanntesten Schmerzmittel nach Aspirin, scheint die Apothekerin nicht zu sein. Zu sehr hat der Medikamentenmangel die Apotheken in den vergangenen Monaten beschäftigt.

Auch jetzt noch herrscht eine verknappte Situation, wenngleich die Infektionswellen augenscheinlich abgeflacht und die Lockdowns und damit die gestörten Lieferketten in China seit Anfang des Jahres Geschichte sind. Ist die Apotheke im dritten Bezirk damit eine Ausnahmeerscheinung – oder liegt dem Parkemed-Mangel ein strukturelles Problem zugrunde?

Apothekerkammer spricht von Mangel

Drei Apothekenbesuche und einen Anruf später ist klar: Es gibt tatsächlich einen Mangel. Zwei der drei besuchten Apotheken in Wien haben kein Parkemed in Tablettenform mehr lagernd, eine möchte darüber keine Auskunft geben. Eine solche gibt es aber von der Österreichischen Apothekerkammer – also dort, wo die Interessen der Apotheken des Landes gebündelt vertreten werden.

Einen Mangel gebe es sehr wohl, dieser sei in der Praxis aber weitgehend unbedenklich. Das habe mehrere Gründe: einerseits seien es lediglich die Filmtabletten, die nicht lieferbar sind. Parkemed als Zäpfchen und auch Generika als Tabletten und mit dem gleichen Wirkstoff, etwa Mefenam, gebe es hingegen schon. Andererseits dürften die Lagerbestände in den Apotheken nicht gänzlich aufgebraucht sein. Letzteres bestätigen die Besuche vor Ort zumindest zum Teil.

Mit Nachschub sei allerdings "wohl erst wieder ab Mitte, Ende Mai" zu rechnen. Doch auch das könne man nicht mit Sicherheit sagen, heißt es im Nachsatz. Die Einzigen, die es wohl genauer wissen, sind die Hersteller selbst. Doch aus dem Hause Pfizer gibt es bis Redaktionsschluss keine Stellungnahme.

Der US-Pharmariese Pfizer hat vergangenes Jahr einen Rekordumsatz von knapp über 100 Milliarden Euro erwirtschaftet. Foto: AP/Mark Lennihan

Markt kaum diversifiziert

Doch warum kommt es überhaupt zu einem Mangel? Schließlich ist der tiefste Winter vorbei, und auch die vielzitierten Lieferkettenprobleme gelten als weitgehend behoben. In Zeiten von Lieferengpässen wäre der Fall jedenfalls klar.

Die Herstellung ist auf wenige, dafür umso größere Hersteller verteilt, viele davon produzieren in Asien, um die Produktionskosten günstig zu halten. Das Problem dabei: Tritt in einem der Großbetriebe ein Problem auf, schlägt das auf dem ganzen Markt Wellen. Das war etwa während der Corona-Pandemie der Fall, als aufgrund der Lockdowns in China schlagartig große Teile der globalen Lieferketten ausgefallen waren.

Das Problem ist dabei selten in wenigen Tagen erledigt. Das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen etwa verweist auf seiner Website auf Auswirkungen über "mehrere Monate" im Falle betrieblicher Probleme. Hinzu komme der steigende Kostendruck, der gewisse Produkte unwirtschaftlich mache, obwohl sie gebraucht würden.

Eine Erklärung, wie es zu einem derartigen Preisdruck kommt, hat Sylvia Hofinger parat, die Geschäftsführerin des Fachverbands der chemischen Industrie in der Wirtschaftskammer, der auch für die Pharmabranche zuständig ist. "Wenn man das derzeitige System betrachtet, muss man einfach sehen, dass es mit der Gesundheitskasse einen Monopoleinkäufer in Österreich gibt", erklärt sie.

Preisdruck durch gesetzlichen Rahmen

Hinzu komme ein Preisdruck durch Generikapreisregelungen, sodass diese großteils unter der Rezeptgebühr verkauft werden. So sei etwa gesetzlich geregelt, dass man das erste Generikum auf dem Markt um die Hälfte günstiger anbieten muss als der Originalhersteller. "Damit wird die Kaskade automatisch in Gang gesetzt", schildert Hofinger.

Die Folge: Einige Hersteller können nicht mehr gewinnbringend wirtschaften, andere verlagern die Produktion in den asiatischen Raum, etwa nach China und Indien. Der europäische und damit auch heimische Markt wird dadurch immer kleiner, eine ausreichende Diversifikation immer schwieriger und die Wahrscheinlichkeit eines Lieferengpasses immer höher.

Doch noch ein weiteres Problem rollt auf die Branche zu. Eine Regelung im Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz (ASVG) läuft aus und könnte damit den Kostendruck weiter erhöhen. Konkret geht es dabei um die Regelung, wonach sich der Preis für Medikamente nach dem günstigsten Marktanbieter richtet. Der Grund für die Orientierung am günstigsten Anbieter liegt im Sparauftrag der Sozialversicherung – schließlich sollen die eingezahlten Beiträge sinnvoll eingesetzt werden.

Auslaufende Regelung könnte Preisdruck verschärfen

Im ASVG ist dabei ein Preisband verankert, das einen Preisaufschlag von 20 Prozent erlaubt. Kostet das günstigste Medikament – meist ein Generikum – nun etwa zehn Euro, kann der Hersteller des Originals maximal zwölf Euro von der ÖGK verlangen. Die Regelung erlaubt den Herstellern also, etwas teurer zu verkaufen.

Das aber könnte sich ändern. "Diese Regelung soll Ende des Jahres gänzlich auslaufen. Das heißt, dass künftig alle auf den Preis des günstigsten Anbieters gehen müssten, wenn der Passus nicht verlängert wird", warnt Sylvia Hofinger und legt gleich einige Forderungen an die Politik auf den Tisch.

Die Verlängerung – und idealerweise Erhöhung – des Preisbandes sei ein Schritt. Ein weiterer: Anreize für die Produktion in Europa. So könnte etwa die Europäische Union Boni schaffen, um die Produktion im Binnenmarkt wieder schmackhaft zu machen. "Nur so können wir die Produktion ausreichend diversifizieren und Engpässen die Stirn bieten." (Nicolas Dworak, 3.5.2023)