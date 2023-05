Noch können Stroh und Holz als Baustoffe nicht mit industrieller Massenware mithalten, doch das werde sich bald ändern, prognostiziert der Experte. Foto: Getty Images/iStockphoto

Unter einem Strohhaus verstehen die meisten Menschen jene Einfamilienhäuser, die in den letzten Jahren von umweltbewussten Häuslbauern errichtet worden sind. Dafür wurden Strohballen in eine Rahmenkonstruktion aus Holz gepresst und mit Lehm verputzt.

Stroh kam beim Bau von Häusern und Hütten bereits vor tausenden Jahren zum Einsatz. Aber ist es ein massentauglicher Baustoff für die Zukunft?

"Sauerkrautplatten" als Hülle

Fragt man den Wiener Architekten Peter Schubert, dann ja. Im mehrgeschoßigen Wohnbau kommt Stroh als Einblasdämmung zur Anwendung – wegen des Brandschutzes waren größer dimensionierte Bauvorhaben bisher allerdings schwierig.

Für das Projekt "Urban Straw", das im Rahmen des Programms "Stadt der Zukunft" des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie entstand, waren Expertinnen und Experten eigentlich davon ausgegangen, dass die Antwort in einem ökologischen Flammschutzmittel liegt, mit dem das Stroh behandelt werden muss.

Doch dann stießen sie auf handelsübliche Heraklith-Platten, die aufgrund ihrer Optik auch "Sauerkrautplatten" genannt werden und als Akustikelemente oder Parkgaragendeckendämmungen montiert werden. Die Platten dienen als Hülle für die Strohhäcksel: "Und das Erstaunliche war: Selbst das beste ökologische Flammschutzmittel war nicht so gut wie die olle Heraklith-Platte", sagt Schubert.

Bis zu sechs Stockwerke

Vor mehr als hundert Jahren wurden die Holzwolleleichtbauplatten in Wien erfunden. Die Platten seien zuletzt etwas in Vergessenheit geraten, sagt Schubert, obwohl sie "hauptsächlich aus nachwachsendem Rohstoff", nämlich Holzwollefäden, erzeugt werden. Noch dazu seien die Außenwandkonstruktionen "ohne aufwendige Technologien mit vorhandenen Mitteln ganz einfach im Werk" realisierbar.

Mit den Platten konnte man in Brandtestserien Brandschutz bis zur Gebäudeklasse 5 – also bis zu sechs Stockwerken im Holzbau, 22 Meter Fluchtniveau im Massivbau – nachweisen. Aus Sicht von Peter Schubert soll nun der Weg zum marktüblichen Dämmstoff für Stroh geebnet sein. Ohne Flammschutzmittel werde das Stroh auch nicht verunreinigt, es kann also später recycelt und beispielsweise zu Pellets oder als Tiereinstreu verarbeitet oder kompostiert werden. Was noch fehlt, ist eine Zertifizierung; das sei allerdings in absehbarer Zeit und mit relativ wenig Aufwand umzusetzen. Könnte die Skyline der Zukunft aus Stroh bestehen?

Regionale Baustoffe

Insgesamt schlummere im Stroh als Baustoff ein enormes Potenzial, sagt Martin Aichholzer. Der Architekt lehrt an der FH Campus Wien im Studiengang "Architektur – Green Building" und beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit nachwachsenden Rohstoffen. Ein großer Vorteil des Strohs: Im Gegensatz zu Holz wächst es jährlich nach – und es absorbiert mehr Kohlenstoff aus der Atmosphäre, als die Verarbeitung zu Dämmstoff an Emissionen verursacht.



Es gehe nicht darum, einen nachhaltigen Baustoff gegen den anderen aufzuwiegen, sagt Aichholzer, sondern darum, das zu verwenden, was regional vorhanden ist. Im Weinviertel wäre das zum Beispiel Stroh, in Tirol wiederum Holz. "Regenerative Baustoffe müssen zur Normalität werden", sagt Aichholzer. Der Weg dahin ist aber noch ein weiter.

Neues Forschungsprojekt

Aber auch ein spannender: Aichholzer hat gerade ein Forschungsprojekt zu klimaneutralen Gebäuden eingereicht. Drei Bauträger werden auf unterschiedliche Art und Weise in Niederösterreich Wohnhäuser bauen, auch Stroh soll dabei zum Einsatz kommen.

Noch können regenerative Baustoffe wie eben Stroh und Holz nicht mit industrieller – und erdölbasierter – Massenware mithalten. Doch das werde sich ändern, sagt Aichholzer, denn Stahl und Beton seien sehr teuer geworden, während die Holzpreise zuletzt sogar wieder gesunken sind.

"Und wenn eine CO2-Bepreisung schlagend wird, wird die Sache anders aussehen", sagt Architekt Schubert. Klimaschädliche Baustoffe würden dann deutlich teurer. Spätestens dann könnte Stroh eine echte Alternative werden. (Franziska Zoidl, 7.5.2023)