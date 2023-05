Bildmaterial zum Anfang von "Tears of the Kingdom" wurde bereits gesichtet, eine Vollversion auf illegalen Websites wird befürchtet

Wenige Tage vor dem offiziellen Marktstart von "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" muss Nintendo gegen die illegale Verbreitung des Spiels ankämpfen. Foto: Nintendo

Das wohl wichtigste Nintendo-Spiel des Jahres hat ein Problem: "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" ist vor der Veröffentlichung bereits geleakt. Konkret soll das Spiel nicht nur auf Twitch und privaten Discord-Servern gestreamt worden sein, das Datenträgerabbild der Vollversion dürfte auch schon auf illegalen Websites Verbreitung finden. Es ist nicht das erste Mal, dass der japanische Spieleentwickler mit so einem Super-GAU umgehen muss.

Wie videogameschronicle.com berichtet, sind am Montag Bilder und Videos vom Anfang des Spiels über Social Media verbreitet worden. Ein Twitch-User soll "Tears of the Kingdom" sogar eine halbe Stunde lang auf der Plattform gestreamt haben, ehe der Kanal "auf Wunsch des Rechteinhabers" entfernt wurde.

Da das Spiel als physische Version bereits am Wochenende auf einer Auktionsseite verkauft worden war, liegt die Vermutung nahe, dass die Verbreitung des Spiels über illegale ROM-Websites nicht lange auf sich warten lässt. Mit einer entsprechend höheren Verbreitung vor dem offiziellen Marktstart hat nicht nur Nintendo ein massives Problem, sondern auch all diejenigen, die sich im Vorfeld nicht spoilern lassen wollen.

Leaks solcher Art sind freilich nicht ungewöhnlich, gerade Nintendo wurde in der Vergangenheit schon öfters mit dieser Problematik konfrontiert. Zuletzt waren die Pokémon-Spiele "Arceus", "Brillant Diamond" und "Shining Pearl" vor ihrer eigentlichen Veröffentlichung illegal im Internet aufgetaucht. Im Februar dieses Jahres tauchten auch vermeintliche Artworks aus dem Buch auf, das der Collector's Edition von "Tears of the Kingdom" beiliegen soll.

Wer dem offiziellen Start des neuen Abenteuers in Hyrule entgegenfiebert, sollte dieser Tage jedenfalls besonders vorsichtig beim Konsum von Social-Media-Inhalten sein, um sich mögliche Überraschungen nicht versauen zu lassen. Wenigstens dauert es bis zum Release am 12. Mai nicht mehr allzu lange, eine legale und spoilerfreie Vorschau vom STANDARD gibt es hier. (red, 3.5.2023)