Helmut Krätzl war im 46. Jahr seines bischöflichen Dienstes. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Wien – Der emeritierte Weihbischof der Erzdiözese Wien, Helmut Krätzl, ist tot. Krätzl verstarb am Dienstag im 92. Lebensjahr. "Ich bin ihm für sein vielfältiges und loyales Wirken in unserer Erzdiözese, an deren Leben er bis zuletzt interessiert und aufmerksam teilnahm, von Herzen dankbar", erklärte Kardinal Christoph Schönborn via Twitter.

Krätzl habe sein Leben "ganz der Verkündigung der frohen Botschaft" gewidmet, so Schönborn: "Er liebte die Kirche und litt auch mit ihr."

Der 91-Jährige war zuletzt aufgrund seines schlechten Gesundheitszustands im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Wien in Behandlung. Krätzl wurde 1977 zum Bischof geweiht. 1931 wurde Krätzl in Wien geboren. Er stand im 69. Jahr seines priesterlichen sowie im 46. Jahr seines bischöflichen Dienstes. (APA, red, 2.5.2023)