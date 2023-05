Auf Tiktok wird die "Old Money Aesthetic" gefeiert. Wann gäbe es einen besseren Zeitpunkt als vor der Krönung von Prinz Charles, sich das neue Schnösel-Programm anzusehen?

Wenn es nach den Anhängerinnen und Anhängern der "Old Money Aesthetic" geht, dann sieht die modisch in etwa so aus: Bella Hadid auf dem Laufsteg einer Ralph-Lauren-Show. Foto: APA/AFP/ANGELA WEISS

Sie sind in Ralph Lauren und Lacoste unterwegs, die Haare sind nach hinten gekämmt, junge Frauen tragen Zopf und langes glattes Haar. Wer auf der Plattform Tiktok Videos mit dem Hashtag #oldmoneyaesthetic hochlädt, hat genaue Vorstellungen davon, wie "Altes Geld" aussieht: weiße Blusen und Pullunder, Perlenketten und Faltenröcke, Reitstiefel und Leinenhosen.

Ganz wichtig für jene mühelose Eleganz sind unkaputtbare Qualitätsware, gedeckte Farben, keine großen Logos. "Quiet Luxury" eben. Stilvorbilder: Carolyn Bessette Kennedy, Lady Diana, Blair Waldorf aus der US-Serie "Gossip Girl". Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet der Look des stillen Wohlstands in einer Welt, die von den neureichen Kardashians dominiert wird, einmal zu einem Social-Media-Trend werden würde?

Was lange als privilegiertes Schnösel-Programm abgetan wurde, wird nun auf Tiktok gefeiert: Die (Retro-)Settings für die jungen, schönen, schlanken, weißen Menschen in Poloshirts und Tods-Loafern bewegen sich zwischen Polo-Plätzen und Segelyachten, zwischen Capri, Sylt und den Hamptons. Beim Entwerfen jener Social-Media-Traumwelten und den nachgebauten Looks, die nach altem Geldadel riechen sollen, schwingt der selbstironische Internethumor der Generation Z mit. Man weiß schließlich, dass man allen Tweed-Blazern zum Trotz niemals dazugehören wird.

Die Bilder erzählen aber auch von den Sehnsüchten einer erwachsener werdenden Generation, denn "Old Money" verspricht: Hier hat alles seinen Platz, hier hilft die illustre Verwandtschaft aus, wenn es mal brenzlig wird, hier bleibt in einer fragil gewordenen Welt alles stabil – das Gefühl von Sicherheit macht für die Generation Z den Reiz des "Alten Geldes" aus. Und ja, wohl auch die Faszination für eine Welt, die sich für ihren Wohlstand nicht abkämpfen muss.



Die Royals im Jahr 1995: Prinzessin Diana und Ehemann Charles mit den Sprösslingen William und Harry. Foto:Johnny EGGITT / AFP

Die breite Begeisterung ist dennoch ziemlich erstaunlich: Steckt hinter #oldmoneyaesthetic nicht letztlich eine elitäre, nichtinklusive Haltung? Wissen wir nicht spätestens seit den unzähligen Skandalen rund um die Royals, dass Maßanzüge von der Savile Row und Burberry-Trenchcoats wahrlich keine Stabilität garantieren?

Eines ist jedenfalls sicher: Auf Tiktok wird sich der "Alte Geld"-Trend irgendwann erledigt haben. An Privatschulen wie dem Wiener Schottenstift oder dem Lycée français wird "Old Money" die Zeit überdauern. (feld, 3.5.2023)