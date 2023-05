In dieser Galerie: 3 Bilder Als Christopher Nkunku und Konrad Laimer sich trafen, lag Leipzig bereits 4:0 voran. Foto: EPA/RONALD WITTEK Der überragende Olmo (li) war für einen Treffer und drei Assists verantwortlich. Foto: EPA/RONALD WITTEK Michael Gregoritsch betrieb gegen Ende Resultatskosmetik für Freiburg. Foto: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Freiburg im Breisgau – RB Leipzig steht nach einer eindrucksvollen Vorstellung wieder im Finale des deutschen Fußball-Pokals. Der Titelverteidiger mit ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer besiegte am Dienstag im Halbfinale auswärts den SC Freiburg mit 5:1 (4:0). Einzige Ausbeute der Gastgeber war der 15. Saisontreffer von Michael Gregoritsch. Im Finale am 3. Juni in Berlin trifft Leipzig auf den Sieger der Mittwoch-Partie (20.45 Uhr) zwischen dem VfB Stuttgart und Oliver Glasners Eintracht Frankfurt.

Olmo überragend

Leipzig machte in einer Neuauflage des Vorjahresfinale, das RB im Elfmeterschießen gewonnen hatte, von Beginn weg Druck und hatte in Dani Olmo den herausragenden Spieler. Der Spanier erzielte das 1:0 selbst und bereitete die drei weiteren Treffer in der ersten Halbzeit vor.

Ein früher Doppelschlag durch Olmo per Kopf (13.) und Benjamin Henrichs (15.) brachte der Mannschaft von Trainer Marco Rose eine beruhigende Führung. Dominik Szoboszlai (36.) und Christopher Nkunku (45.+1) sorgten noch vor der Pause für ganz klare Verhältnisse.

Freiburg hatte im Viertelfinale Bayern München eliminiert, gegen Leipzig gelang den Breisgauern mit den ÖFB-Teamspielern Philipp Lienhart in der Innenverteidigung und Stürmer Gregoritsch in der ersten Halbzeit aber ganz wenig. Gregoritsch vergab in der 39. Minute die einzige gute Chance der Heimischen in Hälfte eins.

Szoboszlai mit dem Schlusspunkt

Freiburg gab aber nicht auf und kam nach Rot für Josko Gvardiol wegen einer Notbremse (58.) mit einem Mann mehr auf dem Platz zum Ehrentreffer. Gregoritsch (75.) traf per Kopf, wirklich in Gefahr geriet Leipzig aber nicht mehr. Szoboszlai setzte mit einem Elfmeter den Schlusspunkt (97.). (APA, 2.5.2023)

Deutschland – Pokal-Halbfinale:

SC Freiburg – RB Leipzig 1:5 (0:4).

Freiburg mit Lienhart und Gregoritsch/Tor zum 1:4/75.). Leipzig mit Laimer bis 87., ohne Schlager/verletzt)

2. Halbfinale (Mittwoch, 20.45 Uhr):

VfB Stuttgart – Eintracht Frankfurt (Trainer Glasner)

Finale am 3. Juni in Berlin.