Den Beschuldigten werden unter anderem Geldwäsche, bandenmäßige Steuerhinterziehung, gewerbsmäßiger Bandenbetrug sowie Rauschgiftschmuggel vorgeworfen. Foto: APA/AFP/MIGUEL MEDINA

Bei dem internationalen Großeinsatz gegen die Mafia sind am Mittwoch insgesamt 108 Menschen verhaftet worden. Laut Angaben der Carabinieri wurden neben Italien auch in Deutschland, Belgien, Frankreich, Portugal, Rumänien und Spanien Haftbefehle vollstreckt.

Ein Gericht in der Hafenstadt Reggio Calabria hatte auf Antrag der Anti-Mafia-Staatsanwaltschaft die mehr als 100 Haftbefehle ausgesprochen. Den Beschuldigten werde unter anderem Geldwäsche, bandenmäßige Steuerhinterziehung, gewerbsmäßiger Bandenbetrug sowie Rauschgiftschmuggel vorgeworfen. Der überwiegende Großteil der Beschuldigten wurde in Italien festgenommen, wie es hieß.

Wie die Staatsanwaltschaften Düsseldorf, Koblenz, Saarbrücken und München sowie die Landeskriminalämter Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland am Mittwoch mitteilten, gab es in mehreren deutschen Bundesländern Razzien gegen mutmaßliche Mitglieder und Helfer der kalabrischen 'Ndrangheta. Auch in Thüringen gab es demnach Durchsuchungen. "Hintergrund ist ein Verfahren mit Bezug zur italienischen organisierten Kriminalität, das sich gegen Verantwortliche und Mitglieder der Vereinigung 'Ndrangheta richtet." Das Verfahren werde durch eine gemeinsame Ermittlungsgruppe geführt, an der Europol und Eurojust beteiligt seien, hieß es in der Mitteilung. (red, APA, 3.5.2023)