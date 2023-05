Die Nachbarstaaten, in die viele Menschen nun flüchten, sind jetzt schon sehr labil. Und der drohende Einfluss ausländischer Regierungen könnte zum Zerfall des Landes führen

Im tschadischen Koufron nahe der Grenze zum Sudan warten diese Hilfspakete auf Flüchtende. Foto: AFP/GUEIPEUR DENIS SASSOU

Er gilt als "Krieg der Generäle", doch der blutige Konflikt spielt sich keineswegs nur zwischen zwei machtgierigen Offizieren und ihren Truppen ab. Die Gefechte im Sudan haben Auswirkungen weit über die Grenzen des drittgrößten afrikanischen Staates hinaus: Schon jetzt strömen Zigtausende von Flüchtlingen in mehrere der sieben Nachbarländer des Sudan, von denen einige selbst zu kollabieren drohen.

Umgekehrt sind auch ausländische Regierungen in die Vorgänge im Sudan verwickelt und suchen Einfluss auf den Ausgang des Krieges zu nehmen. "Je länger die Kämpfe anhalten, desto stärker werden sich ausländische Akteure einmischen", meint Jeffrey Feltman, einst US-Sonderbeauftragter für das Horn von Afrika: "Und desto größer wird die Gefahr, dass der Sudan zu einem weiteren Libyen oder Syrien zerfällt."

Uneins in der Sudan-Frage

Interessiert an den Ereignissen im arabisch-afrikanischen Pufferstaat sind vor allem arabische Nationen wie Saudi-Arabien, Ägypten und die Vereinigten Arabischen Emirate. Während diese sonst außenpolitisch an einem Strang ziehen, sind sie in der Sudan-Frage uneins: Ägypten steht hinter Armeechef Abdelfattah al-Burhan – auch wenn dieser zum Argwohn Kairos mit Islamisten paktiert.

Dagegen setzen die Emirate auf Mohamed Hamdan Dagalo (alias Hemeti): Schließlich hatte der Milizenchef seine Kämpfer den Ölscheichs für deren Stellvertreterkriege im Jemen und in Libyen ausgeliehen – gegen Bezahlung, versteht sich. Auch wirtschaftlich unterhält Hemeti enge Beziehungen zu Dubai und Abu Dhabi: Dorthin schafft er das Gold, das er am Staat vorbei in den Darfur-Provinzen gewinnt. Der Sudan gilt inzwischen als drittgrößter Goldproduzent des Kontinents.

Kaum Unterstützung für Sudans Opposition

Umgekehrt hat Saudi-Arabien große Summen in sudanesische Ländereien investiert, um den Nahrungsmittelbedarf des Wüstenstaats zu sichern. Schon allein deshalb ist dem Königreich an der Stabilität des Nachbarn jenseits des Roten Meeres gelegen. Alle drei genannten Staaten verbindet, dass sie an einer Demokratisierung des Sudan wenig oder gar kein Interesse haben: Khartums zivile Opposition kann von ihnen keinen Beistand erwarten.

Auch die afrikanischen Nachbarstaaten, die sich derzeit um eine Verständigung zwischen den Generälen bemühen, sind wesentlich mehr an Sudans Stabilität als an seiner Demokratisierung interessiert. Dafür werden sie auch einen faulen Kompromiss der Generäle zulasten der sudanesischen Bevölkerung in Kauf nehmen.

Andere Sorgen im Westen

Selbst aus dem westlichen Ausland kann Khartums Opposition nicht viel erwarten. Washington und London, die den Westen in einer zudem von Riad und Abu Dhabi besetzten Kontaktgruppe vertreten, haben derzeit andere Sorgen: die Ukraine im Fall der USA, sich selbst im Fall Großbritanniens. Sollten sich die Generäle tatsächlich auf eine Lösung ihres Konflikts einigen können: Im Interesse der Zivilbevölkerung würde diese wohl kaum ausfallen.

Doch die Chancen, dass es dazu kommt, sind ohnehin gering. Halten die Kämpfe an, werden immer mehr Sudanesinnen und Sudanesen aus ihrer Heimat fliehen: Die Uno rechnet mit mindestens 800.000 Schutzsuchenden. Ihre ersten Anlaufstellen werden neben Ägypten der Südsudan, der Tschad oder die Zentralafrikanische Republik sein: alles Staaten, in denen jetzt schon angespannte bis verheerende Zustände herrschen. Aus dem Tschad, den schon mehr als 20.000 Flüchtlinge erreicht haben, werden bereits akute Nahrungsmittelnot und explodierende Preise gemeldet: Aus dem Krieg der Generäle droht ein Flächenbrand zu werden. (Johannes Dieterich, 4.5.2023)