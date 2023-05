Zahlreiche Maturantinnen und Maturanten haben auf diesen Tag hingefiebert – und kamen beim Angstfach Mathematik am Mittwoch gehörig ins Schwitzen. Aber was müssen die Absolventinnen und Absolventen heuer in diesem Fach eigentlich können? Die Aufgaben und Lösungen zur Mathematik-Matura sind mittlerweile online einsehbar – eine Auswahl davon finden Sie hier im Quiz.

Testen Sie Ihr Wissen!

Wie haben Sie abgeschnitten?

Bei welcher Aufgabe hatten Sie nur mehr Fragezeichen im Kopf? Wie ist es Ihnen damals bei der Mathematik-Matura gegangen – und hätten Sie heuer bestanden? Welche Erinnerungen haben Sie an die Matura? Maturieren Sie heuer – und wie ist es Ihnen bisher ergangen? Diskutieren Sie die Aufgaben im Forum! (dahe, wohl, 4.5.2023)