Das Erlernen einer neuen Sprache war noch nie so einfach wie heute: Es gibt zahlreiche Sprach-Apps zum Lernen zwischendurch – und wer will, kann Serien und Podcasts in so gut wie allen Sprachen der Welt konsumieren. Trotzdem scheitern viele an ihrem Vorhaben, ihr Schulfranzösisch aufzupolieren oder Italienisch für den Urlaub zu lernen, weil ihnen die Zeit fehlt oder die Motivation abhanden kommt.

Dabei zahlt sich das Erlernen einer neuen Sprache immer aus – auch, weil es der Kreativität hilft und unsere Problemlösungskompetenzen stärkt. Wie es tatsächlich klappt, ob Alkohol dabei helfen kann – und was dran ist am Mythos, dass sich Sprachen im Schlaf lernen lassen. (red, 4.5.2023)

