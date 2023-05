Wenn der Mond höher am Himmel steht, ist von der partiellen Mondfinsternis längst schon nichts mehr zu erkennen. Foto: IMAGO/Onur Dogman

Zwei Mondfinsternisse hat das laufende Jahr im Angebot, die erste wird man am Freitagabend beobachten können – vorausgesetzt, die Umstände lassen es zu. Nachdem der Mond (in Wien) um 20.15 Uhr aufgeht und zu diesem Zeitpunkt das Maximum der Finsternis bereits vorüber ist, muss man sich mit einer sehr dezenten Restverfinsterung zufriedengeben. Um am hellen Abendhimmel kurz nach Sonnenuntergang tatsächlich noch etwas zu sehen, "müssen die Sichtbedingungen schon erstklassig sein", betont man seitens der Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie (WAA).

Kern- und Halbschattenfinsternisse

Mondfinsternisse gibt es nur bei Vollmond. Sonne, Erde und Mond stehen dabei auf einer Linie und der Erdtrabant wandert durch den Kern- bzw. Halbschatten der Erde. Dabei kann der Mond vollständig (totale Mondfinsternis) oder nur teilweise (partielle Mondfinsternis) in diesen Schatten eintauchen.

Weil bei einer Halbschattenfinsternis die drei Himmelskörper nur annähernd auf einer geraden Linie liegen, wandert der Mond lediglich durch den äußeren, helleren Teil des Erdschattens, den "Penumbra" genannten Halbschatten. Die Mondoberfläche ist dabei noch direktem Sonnenlicht ausgesetzt.

"Keine Wolken, gute Fernsicht und sehr klare Atmosphäre"

Deshalb ist die Verdunkelung bei einer Halbschattenfinsternis nicht sehr ausgeprägt und wird leicht übersehen. Zudem geht bei der aktuellen Mondfinsternis die Sonne erst eine Minute vor dem Mondaufgang unter, es ist also noch sehr hell. Die notwendigen "erstklassigen Sichtbedingungen" sind für WAA-Chef Alexander Pikhard "keine Wolken, gute Fernsicht und eine sehr klare Atmosphäre". Um 21.34 Uhr tritt der Mond wieder aus dem Halbschatten aus, zu diesem Zeitpunkt ist die Verdunkelung schon lange nicht mehr wahrnehmbar.

Für die zweite Mondfinsternis des Jahres muss man sich bis zum 28. Oktober gedulden, doch dafür kann man dann deutlich mehr sehen: Es handelt sich dabei um eine partielle Mondfinsternis, die im vollen Verlauf zu sehen sein wird. Die maximale Verfinsterung wird um 22.14 Uhr erreicht sein, 13 Prozent der Mondscheibe sind dann im Kernschatten der Erde. (red, APA, 4.5.2023)