Orrpadan und Oloborr bestimmen das Geschick im Rudel in der zweiteiligen Doku "Löwenbrüder" um 20.15 Uhr auf Arte. Foto: Reinhard Radke Nature Photography

14.20 KLASSIKER

Der Schatz der Sierra Madre (USA 1947, The Treasure of the Sierra Madre, John Huston)

Mit philosophischen Ansprüchen bearbeitete John Huston B. Travens Geschichte um Abenteurertum und Gier. Humphrey Bogart, Walter Huston und Tim Holt gehen auf Goldsuche und lernen die Grenzen menschlichen Verhaltens kennen. Bis 16.55, Arte

19.40 REPORTAGE

Re: Charles wird gekrönt – Kann er die Monarchie erneuern? Nach mehr als 70 Jahren in Wartestellung wird Charles III. zum König gekrönt. Doch Großbritannien befindet sich in einer wirtschaftlichen Krise, Sohn Harry rechnet mit seiner Familie ab, und die Ro yals verlieren an Zuspruch. Bis 20.15, Arte

20.15 INTERVIEW

ORF 3 Spezial: Entscheidung um die SPÖ-Spitze – Hans Peter Doskozil im großen Interview

Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil will SPÖ-Chef werden. ORF-3-Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittl bacher fühlt ihm auf den Zahn. Im Anschluss wird bei Reiner Reitsamer das Gesehene und Gesagte diskutiert. Bis 21.50, ORF 3

20.15 BRÜLL

Löwenbrüder (1+2/2) In der Serengeti kümmert sich ein Löwenrudel liebevoll um seine insgesamt neun Jungtiere. Nach einem tragischen Vorfall sind fünf junge Männchen auf sich allein gestellt. Die Kamera begleitet die Gruppe und ihre Herausforderungen in der Serengeti fünf Jahre lang. Bis 21.40, Arte

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Nahversorger vor dem Aus Reporterin Kim Kadlec dokumentiert das rasante Greißlersterben in Österreich im Jahr 2023 und zeigt, wie die Menschen in entlegenen Orten mit kreativen Ideen ihre Nahversorger erhalten wollen. Bis 22.00, ORF 2

21.50 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Künstliche Intelligenz – Übernehmen die Maschinen die Kontrolle?

Mit Philosoph Konrad Paul Liessmann, Digital-Therapeutin Anitra Eggler, KI-Unternehmer Michael Hirschbrich und Autor Jörg Schieb. Bis 23.00, Servus TV

22.30 MAGAZIN

Eco Flucht ins Gold: Ist es geeignet als Krisenwährung? / Weniger Inhalt, gleicher Preis: Warum mit Verpackungsgrößen getrickst wird. / Krönung ohne Glanz: King Charles und das endgültige Ende des Empire. Bis 23.05, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Zu Gast bei Barbara Stöckl sind Klaus Maria Brandauer (Schauspieler und Regisseur) und Helga Rabl-Stadler (Ex-Präsidentin der Salzburger Festspiele). Bis 0.05, ORF 2

0.15 FANTASY-DRAMA

Border (Gräns, S/DK 2018, Ali Abbasi) Tina (Eva Melander) kann Emotionen riechen und ist beim Zoll in einem Fährhafen zwischen Dänemark und Schweden angestellt. Bei ihrer Tätigkeit lernt sie einen Reisenden kennen, der ihr nicht nur wegen einer Deformation ähnelt. Regisseur Ali Abbasi mischt gekonnt Übernatürliches und absurden Humor. Bis 2.00, WDR