Wien – Adel fasziniert: nicht nur in Großbritannien und nicht nur in parlamentarischen Monarchien. Auch in Österreich bleibt der ehemalige Graf vor allem auf dem Land immer noch "der Herr Graf". Der Adel wurde in Österreich vor über 100 Jahren aufgehoben, verschwunden ist er damit nicht. Die alten Adelsprädikate wurden abgeschafft, die über Jahrhunderte gewachsenen gesellschaftlichen Netzwerke bestehen noch.

Nicht nur Geschichtsbücher und die Literatur behandeln die monarchistische Vergangenheit. Bis heute widmen sich Medien – vom ORF bis zum Boulevard – den heimischen Stars und Prominenten, von denen ein guter Teil hohen Familien entstammt. Aristokratische Nachfahren finden sich hierzulande nicht nur in Kunst- und Gesellschaftskreisen, sondern ebenso in der Welt der Politik und Diplomatie und zumeist auch dort, wo es in Österreich um Wald und Jagd geht.

Das mehrtägige Kulturereignis Theresiana widmet sich dem 18. Jahrhundert, jener Zeit, als die Habsburgermonarchie auch über die kroatischen Länder regierte. Hier wird in Bjelovar Erzherzogin und Königin Maria Theresia dargestellt, die 1756 ein Dekret erließ, mit dem die Stadt gegründet wurde. Foto: DamirxSpehar/PIXSELL

Der Historiker Hannes Leidinger, der sich auf Adelsgeschlechter spezialisiert hat, sagt, die einstigen aristokratischen Familien seien "Teil der österreichischen Volkskultur". Er sieht die Gründe dafür einerseits in einer frühkindlichen Prägung durch Märchenwelten mit Prinzen und Prinzessinnen, andererseits in einem Hang, sich die "Welt der Schönen und Reichen als Fluchtpunkt zu sichern". Vor allem in Krisenzeiten neige man zu diesem Eskapismus.

"Popkulturelles Phänomen"

Aristokratie und Monarchie seien "ein popkulturelles Phänomen", das Themen vermittle, die für viele identifizierbar seien, erklärt Leidinger: Familienzusammenhalt und auch die Konflikte, die zum Familienleben dazugehörten. Man nehme an einer privilegierten Welt teil, der man an sich nicht angehört. Diese "psychologischen Mechanismen" würden massiv dazu beitragen, dass sich der Adel bis heute so gut dafür eigne, medial breitenwirksam aufbereitet zu werden.

Das große Interesse an Herrscherdynastien sei zwar kein rein österreichisches Phänomen, es passe allerdings "wunderbar in das kulturelle Design der Zweiten Republik": Diese konservative Neigung, auf die aristokratische Selbstdarstellung zurückzugreifen, gehe oftmals damit einher, die Adelswelt als Ideal darzustellen. Neben der "Tendenz zur Nostalgie" ortet Leidinger auch den Versuch, jede politische oder ideologische Frage auszublenden. Der Adel biete sich an für "harmlose Kulturinszenierungen": "Es fehlt alles, was irgendwie zum Problem werden könnte", formuliert es der Geschichtswissenschafter. Bis in die 1960er-Jahre sei an diesem Bild kaum gerüttelt worden. Im Boulevard habe es sich länger gehalten.

Die Zeiten haben sich aber geändert. Über die strafrechtliche Verurteilung des deutschen Welfen-Sprösslings Ernst August von Hannover, dessen Familie nach der Novemberrevolution in Deutschland nach Oberösterreich ins Exil zog, im Jahr 2021 wurde breit berichtet. Der heute 69-Jährige war in mehrere aggressive Auseinandersetzungen verwickelt und erhielt vom Landesgericht Wels zehn Monate bedingte Haft.

Adel im Außenministerium

Apropos Revolution: Die Monarchie habe als Staatsform nie eine Chance gehabt, wiederbelebt zu werden, sagt Historiker Leidinger – selbst in der Zwischenkriegszeit nicht, als gewisse Sympathien da waren. Das Verhältnis zur Habsburg-Familie habe sich inzwischen schon lange entspannt. Welche Rolle spielen die einst adeligen Familien hierzulande am Ende aber konkret?

Karl Habsburg bei der Rede zur Zukunft Europas im Jänner 2022 Foto: Matthias Dolenc

Rund 180 Familien adeligen Ursprungs mit 11.000 Mitgliedern leben laut Schätzungen in Österreich. Die Frage nach der gesellschaftspolitischen Relevanz des "Blauen Blutes" stellte sich zuletzt einmal mehr, als Alexander Schallenberg für kurze Zeit die Amtsgeschäfte als Bundeskanzler übernahm.

Er war zuvor und ist auch noch immer Außenminister – im Oktober 2021 stand er jedoch nach dem Rücktritt von Sebastian Kurz kurzfristig der Bundesregierung vor. Schallenberg war seit Kurt Schuschnigg, der von 1934 bis 1938 katholisch-autoritär regierte, der erste Kanzler aus einer einst adeligen Familie. Der Diplomat entstammt einem alten Adelsgeschlecht aus dem Mühlviertel. Er hat im Außenministerium Karriere gemacht, wo Beamte von hocharistokratischem Geblüt traditionell hohe Posten einnehmen. In einem "Profil"-Interview bezeichnete er sich einmal als "Bürgerlicher seit Geburt".



Adel und Politik

Im Mittelalter war der Adel reich und geradezu allmächtig. Mit der Zeit verlor er jedoch seine wichtigsten Privilegien. Ausgerechnet Bruno Kreisky holte ihn aber in der Zweiten Republik verstärkt in die Politik zurück. Dem sozialdemokratischen Kanzler wird zwar eine tiefe Abneigung gegen die ÖVP nachgesagt. Er brauche fürs internationale Parkett aber Leute, die über gute Manieren und Bildung verfügen, ist von ihm überliefert.

Einige Verbindungen zwischen Politik und Adel bestehen auch heute. Selbst die nicht für ihre Sympathien für die Monarchie bekannte FPÖ pflegt seit geraumer Zeit den Austausch mit dem St.-Georgs-Orden, der sich als "christlich, europäisch, elitär" bezeichnet.

Aktuell sitzt im Nationalrat nur ein Politiker aristokratischer Herkunft: der Neos-Abgeordnete Douglas Hoyos-Trauttmansdorff. Er trägt gleich zwei Adelsgeschlechter im Namen. Laut eigenem Bekunden haben er und seine Eltern aber in keinerlei Hinsicht "Bezugspunkte oder Verbindungen" zu diesen Teilen der Familiengeschichte: "null", wie der pinke Generalsekretär sagt.

Namenskampf

Das Führen von Adelstiteln ist in Österreich seit dem Ende der Monarchie per Gesetz verboten – im Gegensatz etwa zu Deutschland. Das Adelsaufhebungsgesetz von 1919 sieht bei Zuwiderhandlungen im Rahmen einer Verwaltungsstrafe Sanktionen "bis zu 20.000 Kronen oder bis zu sechs Monate Arrest" vor. Verboten sind Zusätze wie "von", Prädikate wie "Edler" oder "Durchlaucht" und jeder Verweis auf einstige höfische Funktionen wie die Standesbezeichnung "Graf". Von dem Verbot explizit ausgenommen sind hingegen amtliche Bezeichnungen wie "Hofrat".

Die Frage, wie mit den Nachfahren der Herzöge und Prinzen umzugehen ist, hat hierzulande schon das Parlament sowie mehrere Gerichte beschäftigt. Ulrich Habsburg-Lothringen, ein Verwandter des letzten Kaisers Karl und früherer Kärntner Grünen-Politiker, kämpfte 2009 für die Aufhebung des Verbots der Präsidentschaftskandidatur für Mitglieder des ehemals regierenden Hauses Habsburg. Im Zuge einer Wahlrechtsreform beschlossen 2011 alle im Nationalrat vertretenen Parteien die Streichung des "Habsburger-Paragrafen".

Gesetzeslücke bestätigt

Den "von"-Zusatz hatte auch Kaiserenkel Karl Habsburg-Lothringen durchzusetzen versucht: Er ging bis zum VfGH, der den Schuldspruch, aber auch eine Gesetzeslücke bestätigte: Die Geldstrafe in Kronen sei heute nicht anwendbar.

Im Parlament hat es immer wieder Initiativen gegeben, den Strafbetrag im Gesetz in Euro anzugeben – bisher ohne Erfolg. Karl Habsburg-Lothringen saß für die ÖVP von 1996 bis 1999 als Abgeordneter im Europäischen Parlament, der Wiedereinzug mit einer eigenen Liste gelang ihm nicht. Er ist Medienunternehmer, Land- und Forstwirt, und er war verheiratet mit der schweizerisch-österreichische Kunstsammlerin und Mäzenin Francesca Thyssen-Bornemisza (so ihr Geburtsname), die einer deutschen Unternehmensfamilie entstammt.

Otto Habsburg-Lothringen vor einem Bild seines Vaters Karl I., des letzten Kaisers Österreichs, in seiner Villa in Pöcking am Starnberger See. Otto Habsburg verstarb im Juli 2011. Foto: imago images / HRSchulz

Den Heiratsantrag soll ihr Karl Habsburg-Lothringen in der Familiengruft, die Teil des Kapuzinerklosters in der Wiener Innenstadt ist, gemacht haben. "Wie würde es dir gefallen, hier einmal begraben zu liegen?", zitierte ihn der "Daily Telegraph". Das Paar ist inzwischen geschieden und hat drei Kinder, eines davon ist der Rennfahrer Ferdinand Zvonimir. Der volle Name des Kaiser-Urenkels lautet: Ferdinand Zvonimir Maria Balthus Keith Michael Otto Antal Bahnam Leonhard Habsburg-Lothringen.

Kaiser-Urenkel und Rennfahrer Ferdinand Zvonimir. Foto: IMAGO/Joao Filipe

EGMR-Entscheid

Auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) im französischen Straßburg befasste sich schon mit der Namensfrage ehemaliger Adeliger in Österreich. Im vergangenen Jänner verurteilte der Gerichtshof Österreich für die Entfernung lange verwendeter Adelsprädikate durch die Behörden. Beschwerde eingelegt hatten vier Mitglieder der Familie Künsberg Sarre – darunter der Ehemann der Neos-Abgeordneten Martina Künsberg Sarre, nicht aber sie selbst. Die Familie argumentiert laut "Presse", dass die eigenen Vorfahren nie dem Adel angehört hätten – sie wollten lediglich ihren Namen zurück, den sie seit der Geburt beziehungsweise in einem Fall seit der Heirat geführt haben.

Der Zusatz "von" im Nachnamen sei demnach durch die Immigrationsgeschichte der Vorfahren entstanden. Auch im Personenstandsregister und damit in sämtlichen Ausweisen fand sich das Wort "von". 2018 dann strich die Stadt Graz den Zusatz. Weil der Verfassungsgerichtshof (VfGH) und der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) die Beschwerde der Familie abgelehnt hatten, zog sie vor den EGMR.



Adel und Grundbesitz

Woran man ehemalige "Von"-und-"zu"-Familien noch erkennt? Sie zählen zu den größten Grundbesitzern der Republik. Sie besäßen zu einem wesentlichen Teil fast die Hälfte des privaten Anteils an Österreichs Wäldern, sagt der Historiker Leidinger. "Wer in irgendeiner Form mit Forstwirtschaft zu tun hat, der kommt an diesen Familien nicht vorbei." Der große Rest sei in der Hand von Kleinbesitzern.

Verglichen mit anderen Nachfolgestaaten Österreich-Ungarns sei hierzulande ein tiefgreifender Wandel ausgeblieben. Dadurch habe sich bei den Eigentumsverhältnissen bis heute nur wenig verändert. 400 von 1.700 Burgen und Schlössern in Österreich werden von Adelsabkömmlingen bewohnt und bewirtschaftet. Sie sind größtenteils für Tourismus, Gastronomie und Kultur geöffnet – auch weil ihre Erhaltung kostspielig ist. Die Landwirtschaft sei allerdings nur bedingt kapitalisiert worden, sie werde vorwiegend für Standesrepräsentation genützt, erklärt Leidinger.

Ein Gemälde von Marie Antoinette, als Erzherzogin Maria Antonia von Österreich, Tochter von Kaiser Franz I. und Maria Theresia, geboren. Foto: AFP/JULIEN DE ROSA

Felix Montecuccoli, Präsident der Land- und Forstbetriebe Österreich und Spross der gleichnamigen Adelsfamilie mit Sitz im niederösterreichischen Prinzersdorf, sagt: "Natürlich sind unsere Familien eng verbunden mit der Land-und Forstwirtschaft." Die meisten würden aber dennoch anderen Berufen nachgehen. Insgesamt "befinden sich mehr Ärzte, Architekten, Schauspieler, Mechaniker und Autohändler unter uns als solche, die in der Landwirtschaft tätig sind", hielt Montecuccoli in einem STANDARD-Gespräch fest.

Traditionen und Werte

Adelige Nachkommen sind oftmals untereinander eng vernetzt. Die Adelsexpertin Gudula Walterskirchen nannte sie im Interview mit den "Oberösterreichischen Nachrichten" eine "Großfamilie, untereinander verwandt, versippt und verschwägert". Zusammengehalten werden diese auch von gesellschaftlichen Codes und Wertvorstellungen – selbst dann, wenn sie in der Realität nicht immer von allen gelebt werden: enger Zusammenhalt, Bescheidenheit, Religiosität etwa.

Gepflegt werden diese Traditionen auch in Vereinen wie dem St. Johanns Club. Er ist der größte österreichische Herrenklub seiner Art. An die tausend in einem roten Büchlein aufgelistete Mitglieder zählt er. Hier werden Kontakte geknüpft, Vorträge gehalten, Bridgerunden organisiert. Inzwischen gehören diesen Klubs nicht nur Ex-Adelige an. (Anna Giulia Fink, 5.5.2023)