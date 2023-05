Das Bestreben der Luftfahrtindustrie, den ökologischen Fußabdruck zu minimieren, drückt sich zunehmend auch in Innovationen für die Flugzeugkabine aus. Airbus und seine Kooperationspartner Mitsubishi Chemical Group MCG und CTC GmbH haben es mit dem Biomat Sidewall Panel, einem duroplastischen Harz aus industriellen Biomasse-Nebenprodukten, in die letzte Runde geschafft. In Verbindung mit recycelten Kohlenstofffasern macht das Harz den Einsatz von neuen Kohlenstofffasern überflüssig, so die Entwickler.

Diehl Aviation hat eine Kabinenauskleidung mit integrierter Vakuumisolierung entwickelt, die neue Einsparpotenziale bei der Kabinenenergie bietet.

Auch Deep Dyed Carpet (Foto) von Lantal Textiles hat es in die Finalrunde geschafft. Dieser ultraleichte Teppichboden kann nicht nur innerhalb weniger Tagen hergestellt, sondern auch grafisch genau an die Vorstellungen des Kunden angepasst werden. Zudem spart man durch ein spezielles Herstellungsverfahren eine erhebliche Menge an Wasser während der Produktion ein, heißt es.