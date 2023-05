Abgrenzung und Mut zur Imperfektion sind wichtig – Menschen, die das nicht können, sind häufiger von einem Burnout betroffen. Foto: Getty Images/Westend61

"Ich schaffe es nicht mehr, den Geschirrspüler auszuräumen." Oder: "Beim Eisessen mit den Kindern habe nicht bemerkt, dass mir die Hälfte davon bereits die Finger heruntergeronnen ist. Ich habe einfach nichts mehr gespürt." Solche oder ähnliche Sätze hört Laura Stoiber, klinische Psychologin aus Wien, immer wieder in ihrer Praxis. Es sind Sätze von Menschen mit Burnout. Sie sind ausgebrannt, völlig erschöpft, spüren ihren Körper kaum noch.

"Dabei ist Burnout eigentlich keine Diagnose", erklärt die Expertin. "Im Grunde handelt es sich um eine arbeitsbedingte Depression, aber Burnout hat sich als Begriff etabliert." Auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) definiert Burnout als chronischen Stress am Arbeitsplatz, der nicht erfolgreich verarbeitet werden kann. Die Wahrscheinlichkeit, selbst daran zu erkranken, ist groß. Eine Umfrage aus dem Jahr 2019 ergab, dass fast jeder und jede zweite Erwerbstätige in Österreich Burnout-gefährdet ist. Etwa acht Prozent gelten als krank.

Abwärtsspirale beginnt

"Sehr oft trifft es Menschen, die sich nicht gut abgrenzen können, deren Selbstwertgefühl an die Erfüllung von Aufgaben gekoppelt ist. Man hat das unbewusste Gefühl, nur wenn ich meine Arbeit gut mache, bekomme ich auch die Aufmerksamkeit, die ich brauche", erklärt die Psychologin. Dafür werden die eigenen Bedürfnisse vernachlässigt, man setzt kaum Grenzen. Typisch ist, dass man sich irgendwann dem Job so verpflichtet fühlt, dass man ständig erreichbar ist, auch lange nach Dienstschluss noch. Und selbst wenn das machbare Arbeitspensum längst das Limit erreicht hat, nimmt man noch weitere Aufgaben an. Dadurch steigt der Stresslevel immer weiter an.

Dieser Stress ist es schließlich, der zu einer arbeitsbedingten Depression führen kann. Denn wer ständig unter Strom steht, produziert vermehrt das Stresshormon Cortisol. Stoiber erklärt: "Cortisol wird in den Nebennieren produziert und ist eine Art Alarmhormon. Der Körper wird dadurch in einen Aktivitätszustand versetzt." An sich ist das ein ganz normaler Prozess. Wenn die Anspannung jedoch zu lange und über Wochen hinweg anhält, kann das krankmachen – den Körper und die Psyche. "Ein Zuviel an Cortisol kann auch dafür sorgen, dass der Körper noch mehr davon ausschüttet. Und ein langanhaltender hoher Cortisolspiegel kann auch zu Ängsten führen. Dann kommt im Arbeitsumfeld noch die Angst dazu, nicht zu genügen oder es nicht zu schaffen", sagt die Psychologin. Eine Abwärtsspirale beginnt, aus der man nur schwer ausbrechen kann.

Das große Problem: Selbst wenn der Körper bereits Alarm schlägt, hören viele nicht darauf. Denn das würde ja tatsächlich bedeuten, dass man nicht alles schafft. Dabei können solche körperlichen Anzeichen für ein drohendes Burnout massiv sein: starke Gewichtsveränderungen – meistens nimmt man ab –, Bluthochdruck, Schlafstörungen, Herzklopfen, Haarausfall oder auch Schwindel. "Wer diese Anzeichen an sich bemerkt, sollte sich auf jeden Fall Hilfe holen, etwa in Form einer Gesprächstherapie. Da lernt man, dass man sich selbst wieder an die erste Stelle muss," sagt die Expertin.

Zwei entscheidende Fragen

Warnsignale gibt es bei den meisten – aber nicht immer. Und sie sind auch nicht immer eindeutig zu erkennen und zuzuordnen. Darum nutzen Expertinnen und Experten häufig den Zwei-Fragen-Test, um herauszufinden, ob sich eine Person bereits in einer depressiven Phase befindet. Lukas Pezawas, Facharzt für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin an der Med-Uni Wien, erklärt: "Für Menschen mit Risikofaktoren oder Beschwerden bietet sich für die Diagnose gezieltes Fragen mithilfe spezifischer Testverfahren an. Eine schnelle Möglichkeit zur Identifizierung einer unipolaren, also einer kurz dauernden, auftretenden Depression bietet der Zwei-Fragen-Test."

Frage 1: Haben Sie sich im vergangenen Monat häufig niedergeschlagen, traurig, bedrückt oder hoffnungslos gefühlt?

Frage 2: Hatten Sie im vergangenen Monat deutlich weniger Lust und Freude an Dingen, die Sie sonst gerne tun?

Wer diese beiden Fragen mit Ja beantwortet, leidet höchstwahrscheinlich an einer Depression. "Je nachdem, wie schwer diese ausfällt, wird dann ein Therapieplan erarbeitet. Dieser kann aus einer Psychotherapie, aus Medikamenten oder auch beidem bestehen", erklärt Pezawas. Bei einer Psychotherapie sollte nach etwa drei Monaten eine deutliche Verbesserung spürbar sein. Wenn nicht, sollte die Behandlung umgestellt beziehungsweise um Medikamente erweitert werden. Der Experte sagt: "Viele Betroffene wissen das nicht, und es kommt vor, dass sie sehr lange in Gesprächstherapie gehen, ohne eine Besserung zu verspüren." Das kann fatale Folgen haben, denn nach ungefähr zwei Jahren spricht man von chronischer Depression, was die Behandlung um einiges erschwert.

Wenn der Körper streikt

Neben Gesprächstherapie und Medikamenten kann auch Sport dazu beitragen, die Depressionen zu lindern. Denn Cortisol baut sich durch regelmäßige Bewegung ab. Stoiber erklärt: "Verschiedene Studien zeigen, dass der Cortisolspiegel im Blut abnimmt, wenn man mehrmals pro Woche Sport treibt. Am besten eignet sich dafür Laufen in der Natur. Aber auch ein schneller Spaziergang reicht oft schon aus." Dies sollte allerdings so gut wie möglich ohne Druck geschehen. "Gerade Menschen mit Burnout sind häufig so perfektionistisch veranlagt, dass sie zusätzlich zu ihrem Arbeitsstress noch fünfmal die Woche ins Fitnessstudio laufen. Dieser zusätzliche Stress, beim Sport auch noch viel leisten zu müssen, kann wieder zu einem Anstieg des Stresshormons führen." Besser eignen sich Entspannungsübungen, wie man sie von Yoga kennt, oder auch Meditation.

Wer erste Anzeichen übersieht und nicht runter vom Gas geht, bei dem kann es passieren, dass der Körper streikt. Nicht selten hört man von Menschen mit Burnout, dass sie plötzlich nicht mehr aufstehen konnten. "Der Körper ist in diesem Fall stärker als die Psyche und zeigt einem ganz deutlich, dass er keine Kraft mehr hat", betont Stoiber. Außerdem funktioniert das Belohnungssystem nicht mehr, man wird völlig lustlos. Pezawas weiß: "Alles, was Spaß macht, aktiviert unser Belohnungszentrum, und wir werden glücklich. Das ist der zentrale Punkt für Motivation. Wenn nun aufgrund einer Depression dieses Belohnungszentrum nicht mehr anspringt, verspüren wir keine Freude mehr und werden antrieblos. Viele ziehen sich dann immer weiter zurück."

Der Begriff Burnout wird meist für die Überforderung in der Arbeitssituation eingesetzt. Depression durch Überforderung kann aber jeden und jede treffen, wie etwa Eltern. Psychologin Stoiber berichtet, dass immer mehr Mütter und Väter bei ihr Hilfe suchen: "Viele haben das Bild im Kopf, dass man als Elternteil zu Hause alles perfekt machen und auch noch eine steile Karriere hinlegen muss." Dann kommen sie überhaut nicht mehr zur Ruhe, vor allem, wenn die Kinder noch sehr klein sind. "Natürlich spricht nichts dagegen, Kind und Job zu vereinbaren. Aber vielen täte es sehr gut, die Ansprüche etwas herunterzuschrauben, zu Hause und im Job. Aus meiner Praxis weiß ich, dass das überwiegend den Müttern schwerfällt." (Jasmin Altrock, 8.5.2023)