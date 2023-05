Die US-Amerikanerin hatte 2017 Gold bei der WM in London über 100 Meter gewonnen

Tori Bowie: 1990–2023. Foto: AP/Grant

Washington – Die frühere Sprintweltmeisterin Tori Bowie ist im Alter von 32 Jahren gestorben. Das teilte ihre Managementfirma am Mittwoch mit. Die US-Amerikanerin hatte 2017 Gold bei der WM in London über 100 Meter sowie mit der Sprintstaffel geweteronnen. Im Jahr davor hatte die Leichtathletin bei Olympia in Rio Gold (Staffel), Silber (100 Meter) und Bronze (200 Meter) geholt.

"Wir sind untröstlich, und unsere Gebete sind bei ihrer Familie und ihren Freunden", erklärte Icon Management via Twitter. (APA, 3.5.2023)