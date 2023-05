Dieses Schicksal droht auch der Erde in sehr ferner Zukunft. Wenn nämlich einem Stern wie unserer Sonne der Brennstoff ausgeht, bläht er sich auf das Millionenfache seiner ursprünglichen Größe auf und verschlingt jegliche Materie in seiner Umgebung. Dieses Schicksal blüht auch unserem Sonnensystem in rund fünf Milliarden Jahren. Dann wird nämlich auch unsere Sonne voraussichtlich ausgebrannt sein, sich gewaltig ausdehnen und die inneren Planeten des Sonnensystems verbrennen – darunter vermutlich auch die Erde.

Ein solches Inferno droht auch der Erde: Ein Planet wird von seinem expandierenden Stern "inhaliert". Illustration: International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA /P. Marenfeld

Der physikalische Hintergrund dieses Prozesses ist nicht ganz trivial: Die meiste Zeit seines Lebens fusioniert ein sonnenähnlicher Stern in seinem heißen, dichten Kern Wasserstoff zu Helium. Wenn der Wasserstoff im Kern zur Neige geht, beginnt der Stern, Helium zu Kohlenstoff zu fusionieren, und die Wasserstofffusion wandert in die äußeren Schichten des Sterns, wodurch sich diese ausdehnen und der sonnenähnliche Stern zu einem Roten Riesen wird – und eben: seine nächsten Planeten verschlingt.

Ein Ereignis aus dem Mai 2020

Bisher konnten Astronominnen und Astronomen solche Prozesse bei anderen Sternen nur kurz zuvor oder kurz danach beobachten. Doch noch nie wurde einer in flagranti beim großen Planetenfressen erwischt. Genau das dürfte nun einem Team US-Forschender des MIT, der Harvard University, des Caltech und anderer US-Institute gelungen sein.

Wie die Forschenden im Fachblatt "Nature" berichten, fand diese Planetenverschlingung in unserer eigenen Galaxie statt, in etwa 12.000 Lichtjahren Entfernung in der Nähe des Sternbilds Adler. Entdeckt wurde der Ausbruch bereits im Mai 2020, wie sich Hauptautor Kishalay De erinnert: "Eines Nachts bemerkte ich einen Stern, der im Laufe einer Woche um den Faktor 100 heller wurde, und das aus dem Nichts. Es war anders als jeder andere stellare Ausbruch, den ich in meinem Leben gesehen hatte", sagt der Postdoc am Kavli Institute for Astrophysics and Space Research des MIT.

Ein rätselhafter Blitz

In der Hoffnung, die Quelle des seltsamen Ereignisses anhand weiterer Daten zu ermitteln, nahm sich De Beobachtungen desselben Sterns namens ZTF SLRN-2020 vor, die vom Keck-Observatorium auf Hawaii gemacht wurden. Die Keck-Teleskope nehmen spektroskopische Messungen des Sternenlichts vor, anhand derer Forschende die chemische Zusammensetzung eines Sterns bestimmen können. Dort wurde der Ausbruch eines Sterns prompt bestätigt, der innerhalb von nur zehn Tagen mehr als 100-mal heller wurde, ehe er wieder verblasste. De stand vor einem Rätsel, das weitere Daten nicht eben verkleinerten.



Denn etwa ein Jahr nach seiner ersten Entdeckung analysierten er und seine Kollegen Beobachtungen desselben Sterns, die mit einer Infrarotkamera des Palomar-Observatoriums aufgenommen worden war. "Diese Infrarotdaten ließen mich vom Stuhl fallen", sagt De. "Die Quelle war im nahen Infrarot wahnsinnig hell." Es schien, dass der Stern nach seinem ersten heißen Blitz im Laufe des nächsten Jahres immer kältere Energie ausstieß.

Bei diesem kalten Material handelte es sich wahrscheinlich um Gas, das vom Stern in den Weltraum geschossen wurde und dort zu Staub kondensierte, der kalt genug war, um bei Infrarotwellenlängen nachgewiesen zu werden. Diese Daten deuteten zunächst darauf hin, dass der Stern mit einem anderen Stern verschmolzen sein könnte, anstatt infolge einer Supernovaexplosion heller zu werden.

Doch kein Doppelsternsystem ...

Doch als das Team die Daten weiter analysierte und sie mit Messungen des Infrarot-Weltraumteleskops Neowise der Nasa verknüpfte, kamen die Forscher zu einer noch viel spannenderen Erkenntnis: Aus den gesammelten Daten schätzten sie die Gesamtenergiemenge, die der Stern seit seinem ersten Ausbruch freigesetzt hatte, und stellten fest, dass diese erstaunlich gering war – etwa ein Tausendstel der Größenordnung jeder in der Vergangenheit beobachteten Sternverschmelzung.

"Das bedeutet, dass das, was mit dem Stern verschmolzen ist, 1.000-mal kleiner sein muss als jeder andere Stern, den wir bisher gesehen haben", sagt De. "Es ist ein glücklicher Zufall, dass die Masse des Jupiters etwa ein Tausendstel der Masse der Sonne entspricht. Da wurde es uns klar: Das war ein Planet, der in seinen Stern stürzte."

... sondern ein Planet

Damit konnten die Forschenden eine Erklärung für den ersten Ausbruch finden. Der helle, heiße Blitz war wahrscheinlich der letzte Moment eines jupitergroßen Planeten, der in die aufblähende Atmosphäre eines sterbenden Sterns gezogen wurde. Als der Planet in den Kern des Sterns stürzte, wurden die äußeren Schichten des Sterns weggesprengt, die sich im Laufe des nächsten Jahres als kalter Staub absetzten.

Die Endphasen eines Sterns in drei Momentaufnahmen: Mit seiner Expansion werden auch die ihn umkreisenden Planeten verschlungen. Illustration: International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/M. Garlick/M. Zamani

"Seit Jahrzehnten können wir das Vorher und das Nachher sehen", sagt De. "Vorher, wenn die Planeten noch sehr nahe um ihren Stern kreisen, und nachher, wenn ein Planet bereits verschlungen wurde und der Stern riesig ist. Was uns fehlte, war, den Stern auf frischer Tat zu ertappen, sodass man einen Planeten in Echtzeit beobachten konnte, dem dieses Schicksal widerfuhr."

Doch nicht nur dieses Faktum mache die Entdeckung so spannend: "Wir sehen hier die Zukunft der Erde", sagt De. "Wenn eine andere Zivilisation uns aus einer Entfernung von 10.000 Lichtjahren beobachten würde, während die Sonne die Erde verschlingt, würden sie sehen, wie die Sonne plötzlich heller wird, wenn sie etwas Material ausstößt, dann Staub um sie herum bildet, bevor sie wieder zu dem wird, was sie war." (tasch, 4.5.2023)