Ein Rendering des Platzes. Foto: Ayuntamiento de Madrid/Videostill/Screenshot

Die Puerta del Sol – das "Sonnentor" – ist der zentrale Platz Madrids. Hier befindet sich die Turmuhr, die im spanischen Fernsehen alljährlich das neue Jahr einläutet, hier ist der Kilometer null des radialen spanischen Straßennetzes, und hier standen im Mai 2011 die Zelte der Empörten. Jetzt sorgt der Platz für Diskussionen. Seit mehr als einem Jahr lässt der konservative Bürgermeister José Luis Martínez-Almeida die 12.000 Quadratmeter große Fläche renoviert. Brunnen und Kioske wurden entfernt, eine Statue an das eine Ende des langgezogenen Platzes verlegt. Entstand ist eine riesige mit Granitplatten gepflasterte Freifläche, ohne Bäume, ohne Markisen. Bänke gibt es nicht, nur ein paar Granitblöcke in der Sonne. Und selbst der Eingang zum unterirdischen Nahverkehrsbahnhof, der etwas Schatten spendete, wird durch eine gläsernes Oval ersetzt.

"Die Sonne brennt", erklärt Miguel, warum er sich in den spärlichen Schatten einer Werbetafel zurückgezogen hat, deren Tage ebenfalls gezählt sind. Der junge Mann kommt aus einem Vorort und schlage die Zeit tot, bevor er zu einem Vorstellungstermin in der Küche eines Restaurants eilen müsse. "So lange bauen sie hier schon. Für das?", fragt er und schüttelt den Kopf.

Durchgehen oder verweilen

Auch Akram, Professor der arabischen Sprache an der südspanischen Universität Granada, kann es kaum glauben. Der Mann, der vor 40 Jahren aus dem Norden des Irak nach Spanien gekommen war, hat sich in den Eingang eines Buchladens gedrückt. Als "aggressiv, unfreundlich, ja unmenschlich" bezeichnet er die neue Puerta del Sol.

"Vorher gab es zumindest Brunnen, Bänke und Kioske", sagt er. Die "Sol", wie der Platz für alle nur heißt, kennt er seit langem. Immer wieder führt ihn die Arbeit in die Hauptstadt. "Ein Platz ist ein Treffpunkt, ein Ort, um sich aufzuhalten, Leute zu treffen und nicht das hier", fügt Akram hinzu.

Nicht alle sehen das so. "Schatten, Bäume, Markisen, wozu?", fragt der Rentner Juan, der mit seiner Frau über die Sol eilt. "Ein Platz wie dieser ist nicht zum Verweilen da, sondern als Durchgang", sagt er, was auch die Stadtverwaltung immer wieder zur Verteidigung der Baumaßnahmen anführt. Ihre Tragtaschen eines großen Kaufhauses auf dem Platz weisen darauf hin, wofür die beiden aus dem Stadtteil im Süden hergekommen sind.

Offener Platz

Die angrenzende Fußgängerzonen bieten Schatten und werden im Sommer gar mit riesigen Markisen abgedeckt. In allen Läden und Kneipen läuft die Klimaanlage bereits jetzt Anfang Mai ohne Unterlass. "Sterben oder einkaufen" heißt eines der Urteile, die in den sozialen Netzwerke zur Reform die Runde machen.

Fast nur Touristen halten sich mitten in der Sonne auf. Die meisten Einheimischen eilen über den Platz oder suchen, wenn sie denn bleiben müssen, irgendeine schattenspendende Hauswand. Eine der wenigen Ausnahmen ist Carmen. Mit Sonnenbrille ausgerüstet steht sie mitten drin in der Hitze. "Mir gefällt Sol so, ich kann sehen, wohin ich gehe, ich mag offene Plätze", sagt die Rentnerin. Nach der Sommerhitze gefragt, winkt sie ab. "Daran sind wir gewöhnt!"

"Offen", das ist eines der Argumente, die die Stadtverwaltung für die umstrittene Reform anführt. Das sei sicherer als ein Platz mit Kiosken, Bänken und Bäumen, wo die Polizei keine komplette Einsicht habe. "Außerdem haben sie keine Bäume gepflanzt, weil dies vom Amt für Kulturerbe nicht genehmigt wurde", sagt Julian, der "seit 21 Jahren im Ruhestand" ist, und beweist damit, dass er die Debatte in der Presse ausführlich verfolgt hat.

Unnütze Granitblöcke

Der ehemalige Bankangestellte ist eigens gekommen, um zu sehen, wie die letzten Arbeiten vorangehen. "Zehn Millionen haben sie ausgegeben. Ich verstehe nicht, wofür", sagt er. Die Opposition im Stadtrat hat eine Antwort auf diese Frage: "Die teuerste Bratpfanne Spaniens" nennen sie Sol. Bereits Ende April heizten sich die Bodenplatten aus Granit auf bis zu 50 Grad auf. Julian weiß nicht so recht, was er denken soll. Zum einen gefällt ihm "der offene Blick auf all die alten Gebäude". Zum anderen ist er mit den meisten Details nicht einverstanden. Die neuen gläsernen Kioske hinter der verlegten Reiterstatue seien einfach "nichtsagend". Und die Granitblöcke zum Sitzen sind unnütz, ohne Schatten", sagt der alte Mann, der gar nicht an die Augusthitze denken mag.

Neben Julian steht ein Paar aus Argentinien, das auf Europareise ist, im Schatten des Bahnhofseingangs. Die beiden haben auch schon von der Polemik rund um die Reform gehört und sich eine Meinung gebildet. "Nicht zum Aushalten", meint die Frau. "Der Platz macht dem Namen Sol alle Ehre", sagt ihr Partner. Dann schließen sich die beiden einer Gruppe von Touristen mitten in der gleißenden Sonne an. Der Reiseführer schützt sich mit einen Sonnenschirm. (Reiner Wandler, 3.5.2023)