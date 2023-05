Ehemaliger "Nexta"-Chefredakteur Oppositioneller Protassewitsch in Belarus zu acht Jahren Haft verurteilt

Der belarussische Oppositionelle Roman Protassewitsch ist von einem Gericht in Minsk zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Protassewitsch war im Mai 2021 an Bord einer Ryanair-Maschine auf dem Weg von Griechenland nach Litauen, die von einem belarussischen Kampfflugzeug zur Landung in Minsk gezwungen wurde