In dieser Galerie: 2 Bilder Christian Hoffmann beendet seine Karriere als Skibergsteiger im Weltcup (26 Podestplätze). Beim Saisonfinale in Tromsø war er zuletzt Neunter. Ans Aufhören denkt der 48-Jährige aber noch nicht.

Foto: Ski Austria/Martin Weigl Hoffmann war nicht immer zum Lachen zumute. Foto: GEPA/Christian Walgram

Wenn man den 48-jährigen Christian Hoffmann anlässlich seines, wie sich herauskristallisiert, nur teilweisen Karriereendes als Skibergsteiger befragt, dann sind auch seine außerordentlichen Erfolge als Langläufer ein Thema. Und freilich auch Doping, schließlich wurde Hoffmann 2011 wegen angeblicher Verstrickung in die Humanplasma-Affäre von der Nationalen Anti-Doping-Agentur (Nada) gesperrt.

Jahre davor, 2002, hatte er bei den Olympischen Spielen in Salt Lake City seinen größten Triumph gefeiert. Hoffmann war zum Olympiasieger im Langlauf avanciert, nachdem dem für Spanien startenden Deutschen Johann Mühlegg die Goldene für den Coup über 30 Kilometer wegen Dopings abgenommen worden war. Silber "erbte" damals der Austrorusse Michail Botwinow.

"G’wonnen hams’, de Trottl’n"

Als persönlichen Höhepunkt seiner langen Karriere bezeichnet Hoffmann allerdings Gold mit der Staffel bei der Heim-WM in Ramsau am Dachstein 1999. "G’wonnen hams’, de Trottl’n." So lautete der legendäre Kommentar des damaligen Langlauftrainers Walter Mayer, nachdem die ÖSV-Staffel mit Markus Gandler, Alois Stadlober, Botwinow und Hoffmann sensationell die stets dominierenden Norweger bezwungen und Gold geholt hatte. Die Vermutung, dass dabei nicht alles mit rechten Dingen zugegangen sein könnte, hält bis heute.

Genährt wurde der Verdacht bei den Winterspielen 2002 in Salt Lake City, wo im Quartier der bereits abgereisten Österreicher Spritzen und Blutbeutel gefunden wurden ("Blutbeutelaffäre"), und vier Jahre später in Turin, wo bei der berühmten "Dopingrazzia" im ÖSV-Quartier neuerlich Spritzen und Geräte für Bluttransfusionen beschlagnahmt wurden.

Das betrügerische Treiben hatte Folgen: Der aus Turin geflüchtete und in Kärnten in eine Straßensperre der Polizei gekrachte Mayer wurde lebenslänglich gesperrt und fasste nach der Heim-WM in Seefeld 2019 ("Operation Aderlass") eine bedingte Haftstrafe von 15 Monaten aus. Botwinow wurde im Zuge der "Humanplasma-Affäre" 2012 wegen Falschaussage zu vier Monaten bedingter Haft verurteilt.

Hohe Wellen um Blutzentrifuge

Auch Hoffmann wurde eine Verwicklung in die Affäre vorgeworfen. Er soll zudem gemeinsam mit dem des Epo-Dopings überführten früheren Radprofi Bernhard Kohl und Sportmanager Stefan Matschiner eine Wohnung in Linz gemietet haben, wo eine Blutzentrifuge untergebracht war. Der Oberösterreicher wurde nie des Dopings überführt, aber dennoch nach seinem Karriereende als Langläufer 2011 zunächst für sechs Jahre gesperrt. Später wurde die Sperre auf zwei Jahre reduziert, nachdem er Einspruch eingelegt und ein hohe Wellen schlagendes Protokoll der Krone zugespielt hatte. Mit einem "vergessenen" Handy hatte Hoffmann jene Sitzung der Nada-Rechtskommission unter dem Vorsitz des in der Folge entlassenen Juristen Gernot Schaar aufgenommen, in der sein Strafrahmen auf recht abenteuerliche Weise festgelegt wurde. (Auszüge der Gespräche: "Besitz können wir ihm nicht geben, weil er hat formell die Maschine nie besessen." (...) "Aber ich bin trotzdem der Meinung, mittelbarer Besitz liegt vor." (…) "Ja, dann geben wir ihm Besitz auch, ist auch schon wurscht.")

Hoffmann bestreitet im Gespräch mit dem STANDARD, je mit der Humanplasma-Affäre oder Kohl etwas zu tun gehabt zu haben. "Der Kohl hat anscheinend gesagt, dass ich mit diesem Gerät bei Matschiner beteiligt gewesen wäre. Wir haben Kohl geladen, aber er ist nie gekommen. Matschiner hat mit einer eidesstattlichen Erklärung bestätigt, dass ich mit der Sache nichts zu tun hatte. Ich habe viele Beweise vorlegen können, dass das alles nicht stimmt." Aber das Gremium habe ihm nicht geglaubt.

Die Beweislastumkehr ("Du musst beweisen, dass du es nicht warst") habe zudem seinen Versuch der völligen Rehabilitierung erschwert. Es sei "ein Riesenfehler" gewesen, das Urteil nicht weiter zu bekämpfen, es habe "eine schöne Stange Geld gekostet" und sei "eine massive psychische Belastung" gewesen. Nach Ablauf der Sperre wollte Hoffmann Ruhe haben. "Ich dachte, damit ist es vorbei. Aber es bleibt hängen." Er hätte vor den Sportgerichtshof Casin Lausanne ziehen können, "aber das hätte ewig gedauert und mich zusätzlich tausende Euro gekostet".

Umorientierung im Paradies

Mittlerweile ist es im Leben des Wahlramsauers ruhiger geworden. Er kommt gerade von einer Skitour in Obertauern, wo er als Entwickler für die Firma Fischer Skitests vornahm. "Skitourengehen und Skibergsteigen boomt. Es ist ein wunderschöner, nachhaltiger Sport, abseits von präparierten Pisten oder Loipen, kombiniert mit einem Gipfelerlebnis", sagt Hoffmann, der freilich auch auf die Gefahren im freien Gelände hinweist.

Skibergsteigen feiert 2026 in Mailand / Cortina d’Ampezzo die Olympiapremiere. Im Zeichen der fünf Ringe sind Sprintbewerbe und ein Mixedteamsprint geplant. Skibergsteigen habe es sich verdient, olympisch zu werden, sagt Hoffmann. Die geplanten Bewerbe würden jedoch nicht dem Grundgedanken von Skibergsteigen entsprechen. "Das sind bissl Showbewerbe."

Für Olympia werde es einen neuen Ski geben. Das Gewicht eines Skiers samt Bindung und Stock dürfe aus Sicherheitsgründen 780 Gramm, ein Schuh 500 Gramm nicht unterschreiten. Davor sei das Material immer leichter und der Sport immer gefährlicher geworden, weil immer wieder etwas brach. "Man ist ja doch im freien Gelände unterwegs und fährt teilweise mit über 100 km/h Abfahrten. Da soll nichts brechen."

Klassiker im Visier

Hoffmann will fortan nicht mehr im hinsichtlich Olympia mehr zu Sprints tendierenden Weltcup starten, sondern nur noch bei längeren Rennen mit größeren Starterfeldern bis zu 1000 Menschen. Etwa bei der Grand-Course-Serie oder dem Mountain Attack in Saalbach/Hinterglemm, das er viermal, zuletzt 2022, gewinnen konnte. "Im Sprint habe ich keine Chance mehr."

Es reize den leidenschaftlichen Materialtüftler nach wie vor zu trainieren, "etwas auszuprobieren und zu schauen, wie der Körper reagiert. Mit 48 funktionieren gewisse Prozesse im Körper nicht mehr so wie mit 25." Neben den Qualen ("20 Prozent tun weh") seien 80 Prozent "Bewegung, Erlebnis, Sport". Man müsse offen für Neues sein, lerne nie aus und könne nicht nur von den Besten etwas lernen. Passend dazu sein Motto: "Fang' nie an, aufzuhören, hör' nie auf, anzufangen."

Im Sommer plant Hoffmann einen Start bei der Crocodile Trophy, einem Mountainbike-Rennen in Australien. Aber eigentlich ist er ein "Wintertyp". Grob geschätzt sei er – auch dank des Dachsteingletschers – neun Monate im Jahr auf Schnee. "Ramsau ist ein Paradies."

WM-Spektakel in Ramsau

Am Ort des Geschehens von 1999 fährt er fast täglich vorbei, er hat das ganze Rennen, eigentlich jeden Meter, noch genau im Kopf: "Es war etwas sehr Spezielles." Nachdem Botwinow gestürzt und der Vorsprung auf die Norweger weg gewesen war, hatte sich Hoffmann in einem dramatischen Zielsprint vor mehr als 40.000 Zuschauern knapp gegen Thomas Alsgaard durchgesetzt. "Was sich danach abgespielt hat, war gigantisch." (Thomas Hirner, 4.5.2023)