Johannes Reisner ist praktischer Arzt im Burgenland und macht regelmäßig Hausbesuche – auch wenn es in letzter Zeit langsam weniger werden. Dafür gibt es unterschiedliche Gründe

Frau D. ist an die 90 Jahre alt – was man ihr weder ansieht noch anmerkt. Sie hat sich herausgeputzt. Ihr Hausarzt hat sich für den Nachmittag angekündigt, um zu schauen, wie es ihren offenen Beinen geht. Johannes Reisner, praktischer Arzt im Burgenland, klopft kräftig an die Haustür, bevor er sie öffnet und eintritt. Frau D. empfängt ihn freudig und mit dem einen oder anderen anzüglichen Witz. Reisner ist aber nicht echauffiert – er lacht und scherzt mit der Dame, während er sich die Beine anschaut und ihr danach eine kleine Wunde am Unterarm verbindet.

Süßigkeiten für den Arzt

Obwohl die Kontrolle ohne gröbere Komplikationen abläuft, dauert es rund eine halbe Stunde, bis Reisner wieder im Wagen ist. Frau D. wollte ihm noch etwas zum Naschen mitgeben – was den Abschied hinauszögerte. Einen Teil der Süßigkeiten hat der Arzt aber vor dem Haus gleich zwei Mädchen gegeben, die gemeinsam mit ihrer Mutter vorbeigingen. Patientinnen von ihm, die in der Nähe von Frau D. wohnen. Während Reisner noch kurz mit den Mädchen scherzt und die Mutter der beiden fragt, wie es ihnen allen nun gehe, da sie die Erkältung überstanden hätten, läutet sein Handy. Frau E. fragt, ob Reisner eh noch komme – und wann.

Bettlägerige Patienten muss Johannes Reisner weiter zu Hause besuchen – trotz moderner Abläufe in seiner Praxis. Foto: Guido Gluschitsch

Schon der erste Hausbesuch an diesem Tag hat etwas länger gedauert als erwartet: Herr F., er ist weit über 90 Jahre alt. Er wurde aus dem Krankenhaus entlassen, wo man "mangels praktikabler Möglichkeiten" der Natur ihren Lauf lassen wollte. "Ich bin mir sicher, er will noch nicht gehen", sagt Reisner über Herrn F., der nun wieder zu Hause gepflegt wird.

In Reisners Praxis ist Herr F. bereits vor rund 15 Jahren vom Sessel gestürzt. Lungenembolie, sofortige Reanimation. "Wäre das nicht bei mir, sondern zu Hause passiert, hätte er das nicht überlebt", sagt Reisner. Herr F. kann nur noch den rechten Arm etwas heben, hat nur noch ganz wenig Mimik. Sein Puls ist wieder auf 32 gesunken, Reisner macht eine Art mobiles EKG. Als er schon bei der Tür ist, holt Herrn F.s Pflegerin den Arzt noch einmal zurück, er müsse sich noch eine Hautstelle des Mannes anschauen.

Zwölf-Stunden-Tage

Vier Hausbesuche wird Reisner heute in seiner und der Nachbargemeinde machen. Statt wie geplant um 15 Uhr brach er mit 20 Minuten Verspätung zu Herrn F. auf. Davor war Reisner in seiner Praxis, die an diesem Tag von sieben bis elf Uhr offen hatte. Dass er da die letzten Patienten erst vier Stunden später verabschiedet, ist die Regel. Seit der zweite Hausarzt im Ort seinen Kassenvertrag zurückgelegt hat, sind die vier Stunden Überziehen sogar noch wenig. Gegen 19 Uhr wird sein Arbeitstag enden, er mit seinem kleinen Team 180 Leute versorgt haben. Für die vier Hausbesuche, rechnet er schnell zusammen, wird er keine 80 Euro bekommen.

Während Corona hat Reisner seine Praxis modernisiert. Man ruft an, wenn man einen Termin braucht, und wird, eine halbe Stunde bevor man drankommt, zurückgerufen. So muss man nicht stundenlang in der Praxis warten. Mit zusätzlichem Personal und geänderten Abläufen schafft es Reisner nun, rund ein Drittel mehr Patienten zu versorgen als vor Corona. Und auch bei den Hausbesuchen hat er sich um Erleichterung bemüht. Er arbeitet nun mit einem Wundversorgungsteam zusammen, das sich etwa auch der offenen Beine von Frau D. annimmt. "Mir ist noch keine Wunde untergekommen, die dieses Team nicht zubekommen hätte."

Johannes Reisner muss bei Hausbesuchen nicht immer nur eine Krankheit behandeln. Oft muss er auch zuhören und Konflikte lösen. Foto: Guido Gluschitsch

Sein Privatleben muss er sich trotzdem schwer erkämpfen. Und das glaubt man Reisner spätestens in jenem Moment, als Frau E. erzählt, dass "der Hansi auch kommt, wenn er keinen Dienst hat". Reisner ist mit all seinen Patientinnen und Patienten per Du, wenn die das wollen. Frau E. versteht, dass es auf dem Land immer weniger Ärzte gibt. Die Belastung sei eben sehr hoch. Bei Reisner kommt hinzu, dass er selbst einen Krankheitsfall zu Hause hat, der besondere Zuwendung braucht – und er gar nicht mehr immer weg, nicht mehr rund um die Uhr sein Telefon abheben kann.

Sensibel, aber unterhaltsam

Reisner ist bei den Hausbesuchen nicht nur Arzt, er wird zu Patientenverfügungen befragt, soll bei Erbschaftsstreitigkeiten helfen, ist Ombudsmann und Vertrauensperson, er erklärt, wie die Welt funktioniert, wenn sich jemand in einer Verschwörungsidee verrennt. "Ich muss neutral helfen und besonders vorsichtig sein."

Bei der lustigen und frechen Frau D. ist das heute anders. Ihr streicht er zum Abschied über die Hand, hält diese ein paar Sekunden länger als notwendig und reagiert auf einen schlüpfrigen Witz, indem er sie warnt, es mit dem Liebhaber heute nicht zu bunt zu treiben. Frau D. lacht. "Solche Scherze tun ihr gut", ist Reisner überzeugt – wenn man sie noch wie eine im Leben stehende Person wahrnimmt und nicht wie eine vom Alter und Schicksal gezeichnete Patientin. (Guido Gluschitsch, 4.5.2023)