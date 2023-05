Bereits im März dieses Jahres wurde FPÖ-Chef Herbert Kickl (li.) in Budapest von Ungarns Premier Viktor Orbán empfangen. Foto: APA/FPÖ

Für die Teilnehmenden wird es ein Heimspiel – zumindest in politischer Hinsicht: Wenn am Donnerstag und Freitag in der ungarischen Hauptstadt Budapest das Treffen der Conservative Political Action Conference (CPAC) über die Bühne geht, dann befindet man sich eindeutig in Freundesland. Der nationalkonservative Regierungschef Viktor Orbán höchstselbst, inoffizieller Gastgeber der Veranstaltung, wird einer der Hauptredner sein.

Auch sonst liest sich die 65 Namen zählende Liste der Teilnehmenden wie das internationale Who’s who von Populisten und stramm Konservativen: Aus Österreich nehmen etwa FPÖ-Chef Herbert Kickl und der freiheitliche EU-Abgeordnete Harald Vilimsky teil. Weitere Redner sind unter anderem der brasilianische Abgeordnete Eduardo Bolsonaro, Sohn von Expremier Jair Bolsonaro, oder die ehemaligen Regierungschefs aus Slowenien und Tschechien, Janez Janša und Andrej Babiš.

Gerade Letzterer ist jedoch der wandelnde Beleg dafür, dass es mit der inhaltlichen Geschlossenheit der Teilnehmenden nicht weit her ist. Der Milliardär Babiš nämlich ist zwar ein Populist, der sich gerne an der Seite von Orbán zeigt und gegen Migration zu Felde zieht. Seine Catch-all-Partei Ano aber gehört im Europäischen Parlament der liberalen Fraktion Renew Europe an.

Unterschiedliche Interessen

Auch dass Babiš im Konferenzprogramm als "Konservativer Leader" bezeichnet wird, dürfte in seiner Heimat Tschechien eher für Stirnrunzeln sorgen. Dort nämlich gilt er als ideologiefreier Oppositioneller, der die aktuelle konservative Regierung wieder aus dem Amt jagen will.

Die CPAC will sich nach eigenem Bekunden "auf den Albtraum der Liberalen" konzentrieren, nämlich auf die "internationale Annäherung nationaler Kräfte". Dass genau das aber eine Herkulesaufgabe ist, haben bereits die bisher gescheiterten Versuche gezeigt, im Europäischen Parlament eine einheitliche Fraktion am rechten Rand zu formieren. Zu verschieden sind eben oft die nationalen Interessen. Und die immer schon vorhandenen Differenzen in der Haltung gegenüber Moskau treten seit dem russischen Angriff auf die Ukraine noch stärker hervor.

Die CPAC-Konferenzen stammen eigentlich aus den USA. Dort hatte ein solches Treffen als Versammlung junger Konservativer 1973 erstmals stattgefunden. Seither gibt es jährliche Veranstaltungen. Diese waren über weite Strecken relativ langweilige Plattformen des Mainstream-Konservatismus. Ronald Reagan trat dort auf, später auch George W. Bush und Ex-Präsidentschaftskandidat Mitt Romney.

Einfluss der Trump-Jünger

Das änderte sich aber, als die Republikaner im letzten Jahrzehnt ihren Weg nach weit rechts beschleunigten: Die CPAC-Treffen wurden zu einem Sammelbecken der amerikanischen Neurechten, die sich dort um Donald Trump scharten – und um seine, teils noch radikaler auftretenden Jünger.

Immer wieder traten dort zuletzt auch Vertreterinnen und Vertreter aus dem Ausland auf: 2019 etwa die rechts ihrer Tante Marine Le Pen stehende französische Politikerin Marion Maréchal, 2022 bereits einmal Viktor Orbán. In mehreren Staaten, etwa Mexiko, Japan und Brasilien, gibt es schon länger Varianten der CPAC. Jene in Europa überrascht aber durch ihre durchwegs stramm rechte und sehr prominente Besetzung. Die erste Ausgabe fand 2022 ebenfalls in Ungarn statt. (Gerald Schubert, Manuel Escher, 4.5.2023)