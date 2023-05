Lazio Rom gewinnt gegen Sassuolo. Am Donnerstag kann die SSC den Sack endgültig zumachen

Lazio verschiebt die große Party in Neapel. Foto: IMAGO/Independent Photo Agency

Rom – Ausbruch erneut vertagt: Am Fuße des Vesuvs muss die SSC Neapel noch länger auf den seit 33 Jahren ersehnten dritten Scudetto warten. Der einzig verbliebene Verfolger Lazio Rom wahrte am Mittwoch seine theoretische Chance auf den italienischen Fußball-Meistertitel mit einem 2:0 (1:0) gegen Sassuolo Calcio. Bereits ein Punkt im Auswärtsspiel am Donnerstag (20.45 Uhr/DAZN) bei Udinese Calcio genügt den Erben von Diego Maradona für den ersten Titelgewinn seit 1990.

Lazio erwies sich am Mittwoch als Spielverderber: Nachdem ein Tor des ehemaligen Dortmunders Ciro Immobile wegen Abseits aberkannt wurde (7.), schlug Felipe Anderson (14.) zu. Sassuolo blieb jedoch hartnäckig: Davide Frattesi (45.+4) traf die Latte, auch danach vergab der Underdog einige Möglichkeiten auf den Ausgleich. Toma Basic (90.+2) erhöhte in der Nachspielzeit für Rom.

Am vergangenen Wochenende hatte Napoli die Vorlage der Römer, die 1:3 bei Inter Mailand verloren, nicht genutzt. Das 1:1 gegen US Salernitana reichte nicht, die Feierlichkeiten mussten verschoben werden.

Inter feierte am Mittwoch den dritten Sieg nacheinander. Beim Abstiegskandidaten Hellas Verona gewann der Champions-League-Halbfinalist 6:0 (3:0), der frühere Bundesligastürmer Edin Dzeko (37., 61.) traf doppelt. Inter sprang damit auf Platz vier und bleibt damit auf Kurs Richtung Königsklasse. (sid, 3.5.2023)