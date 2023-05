Robert Lugar hatte schon mehrere politische Funktionen, nun kommt eine neue dazu. Foto: Christian Fischer

Der Asyllandesrat von Niederösterreich, Christoph Luisser (FPÖ), hat sich einen prominenten Namen ins Team geholt. Robert Lugar, ehemaliger BZÖ-Nationalrat und Team-Stronach-Klubobmann, wird einem "Krone"-Bericht zufolge Luissers Pressesprecher.

Der 46-jährige Jurist Luisser ist politisch unbekannt, war im Innenministerium und zuletzt in der Volksanwaltschaft tätig. Robert Lugar hat hingegen schon viele politische Stationen hinter sich. 2008 wechselte der 52-Jährige von der FPÖ, bei der er in die Politik einstieg, zum BZÖ und zog für dieses in den österreichischen Nationalrat ein. 2012 wechselte er zum Team Stronach und wurde erneut Nationalratsabgeordneter, zeitweise auch Klubobmann. 2017 wechselte er wieder zu den Freiheitlichen, 2019 schied er aus dem Nationalrat aus. Seit 2020 sitzt er für die Blauen im Gemeinderat von Perchtoldsdorf. (spri, 4.5.2023)