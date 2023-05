Vier Treffer von Leon Draisaitl reichten den Oilers nicht für einen Sieg gegen die Knights. Foto: APA/Getty Images/AFP/Ethan Miller

Las Vegas (Nevada) – Die Edmonton Oilers haben in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL den Auftakt in die zweite Play-off-Runde verloren. Die Kanadier unterlagen am Mittwoch (Ortszeit) den Vegas Golden Knights mit 4:6. Edmonton halfen dabei auch vier Treffer von Leon Draisaitl nichts, der Deutsche schraubte sein Torkonto damit auf elf Tore in sieben Play-off-Partien in dieser Saison. In der Nacht zum Sonntag findet das zweite Spiel der Serie statt, erneut bei den Golden Knights.

Auf die 1:0-Führung der Gäste sowie den zwischenzeitlichen Ausgleich zum 3:3 fanden die Golden Knights jedoch stets eine Antwort. Für die Gastgeber trafen dabei insgesamt fünf verschiedene Torschützen, Iwan Barbaschow davon doppelt.

Deutlicher endete die zweite Partie in der Nacht zum Donnerstag (MESZ). Die Carolina Hurricanes gewannen Spiel eins der Serie gegen die New Jersey Devils mit 5:1. Nach einer 2:0-Führung im ersten Drittel machten die Hurricanes früh im zweiten Drittel durch Jesperi Kotkaniemi alles klar. Und auch vom Anschlusstreffer ließen sich die Gastgeber nicht beirren und erzielten im letzten Drittel die Treffer vier und fünf.

Erfolgreichste Scorer waren Jesper Fasth mit einem Tor und einer Vorlage sowie Jordan Staal und Jordan Martinook mit jeweils zwei Torvorbereitungen. (APA, 4.5.2023)

NHL-Ergebnisse vom Mittwoch – Play-off, 2. Runde ("best of seven"):

Eastern Conference:

Carolina Hurricanes – New Jersey Devils 5:1. Stand in der Serie: 1:0

Western Conference:

Vegas Golden Knights – Edmonton Oilers 6:4. Stand: 1:0