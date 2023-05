Von Elon Musk weiß man es, von Kim Kardashian wird es behauptet: dass sie mit dem Medikament Wegovy abgenommen haben. Das Mittel ist so beliebt, dass die Herstellerfirma nun die Lieferungen für neue Nutzer in den USA beschränkt. Foto: EPA/Justin Lane

Ein neu etabliertes Medikament sorgt seit Monaten für mediale Aufmerksamkeit: Der Wirkstoff Semaglutid, in Europa unter dem Namen Ozempic erhältlich, hilft Übergewichtigen und Diabetesbetroffenen beim Schlankerwerden, DER STANDARD berichtete ausführlich hier. Doch weil das Medikament so effizient ist – und ein guter Geldbringer für seinen Entwickler –, kam es bereits zu Skandalen. Fachleute, die die Abnehmspritze beworben haben, verschwiegen, dass sie oder ihre Institutionen Geld vom Hersteller erhielten. DER STANDARD berichtete hier.

Weil das Medikament so begehrt ist, kommt es bereits zu Lieferengpässen – mit der Folge, dass der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk vorübergehend den Zugang für neue Patienten in den USA beschränkt. Das Unternehmen hat aber aufgrund der überwältigenden Nachfrage bereits massiv in den Ausbau seines Angebots investiert.

"Wir können die ständig wachsende Nachfrage nicht bedienen, deshalb ist es für uns wichtig, dass wir die Kontinuität der Versorgung für jene Patienten, die bereits mit der Behandlung begonnen haben, sicherstellen", sagte Vorstandschef Lars Fruergaard Jørgensen am Donnerstag. Um die Versorgung weiter zu gewährleisten, werde die Lieferung der niedrigeren Wegovy-Starterdosen – unter diesem Markennamen wird das Medikament in den USA vertrieben – in den USA für einige Monate um etwa 50 Prozent gekürzt.

Mehr als 100.000 Rezepte pro Woche

Novo Nordisk plane, die Abnehmspritze auch in Märkte außerhalb der USA zu bringen. Die Priorität liege aber auf den USA, wo das Mittel bereits eingeführt wurde, sagte Finanzchef Karsten Munk Knudsen. Mehr als 100.000 Rezepte für Wegovy würden dort pro Woche ausgestellt. Novo Nordisk wolle weitere Auftragshersteller für das Medikament gewinnen, um die Produktion weiter auszubauen. In den USA, wo die Medikamentenpreise nicht reguliert sind, kostet eine Monatsdosis rund 1.000 Dollar. In Österreich ist das Medikament für rund 170 Euro im Monat erhältlich. Zugelassen ist es für Menschen mit Diabetes, mit einem BMI über 30 oder Menschen mit einem BMI über 27 und einer Begleiterkrankung. Doch zunehmend etabliert sich das Mittel auch hierzulande als Lifestyle-Medikament zum Abnehmen.

Im ersten Quartal sprang der Umsatz mit Wegovy zu konstanten Wechselkursen um 211 Prozent hoch. Hersteller Novo Nordisk hatte vor kurzem mitgeteilt, dass ein zweiter Auftragshersteller die Produktion des Mittels aufnehmen wird. Ein dritter Hersteller soll noch in diesem Jahr mit der Produktion beginnen, wie Jørgensen sagte. Der Konzern profitierte im ersten Quartal auch von einem starken Geschäft mit seinem Blockbuster-Diabetesmedikament Ozempic, das ebenfalls zu Gewichtsverlust führt.

Insgesamt kletterte der Umsatz um ein Viertel auf 53,4 Milliarden Dänische Kronen (7,16 Milliarden Euro). Der operative Gewinn (Ebit) stieg um 28 Prozent auf 25 Milliarden Kronen (3,35 Milliarden Euro) und übertraf damit die Erwartungen von Analysten. Das nach Marktkapitalisierung zweitwertvollste Unternehmen Europas bestätigte seine Prognosen für das Gesamtjahr, die es Anfang des Monats aufgrund der starken Nachfrage nach Wegovy angehoben hatte. (APA, kru, 4.5.2023)