Wiener Neudorf/Wien – Im Insolvenzverfahren rund um den Buchgroßhändler Medienlogistik Pichler-ÖBZ ist am Donnerstag am Landesgericht Wiener Neustadt der Sanierungsplan angenommen worden. Die Gläubiger erhalten nach Angaben von AKV und KSV eine Quote von 20 Prozent. Für eine langfristige Unternehmensfortführung sei aber ein Investor oder ein strategischer Partner notwendig, wurde betont. Verhandlungen mit Interessenten könnten in den kommenden Wochen finalisiert werden.

Hinsichtlich der Quote sind Angaben des Alpenländischen Kreditorenverband (AKV) zufolge zehn Prozent binnen 14 Tagen nach rechtskräftiger Bestätigung des Sanierungsplans zu bezahlen, nicht jedoch vor Rechtskraft der Verfahrensaufhebung. Für weitere zehn Prozent läuft die Frist bis Jahresende.

Ausgegangen wird aktuell von zu berücksichtigenden Verbindlichkeiten in Höhe von rund zwölf Mio. Euro. Dieser Schuldenstand verteilt sich laut Kreditschutzverband von 1870 (KSV) auf rund 80 Gläubiger sowie die Dienstnehmer.

Erhöhte Förderungen

Verwiesen wurde auch auf bereits im Zuge des Sanierungsverfahrens durchgeführte Reorganisationsmaßnahmen. Der Unternehmensbereich "Schulbuch" wurde geschlossen, die Anzahl der beschäftigten Personen auf 29 reduziert.

Medienlogistik Pichler-ÖBZ mit Sitz in Wiener Neudorf in Niederösterreich hat jährlich rund acht Millionen Bücher ausgeliefert und betreute große heimische Verlage wie Amalthea Signum, Kremayr & Scheriau oder Styria, aber auch etwa Braumüller, Jungbrunnen, Molden oder Müry Salzmann. Nicht zuletzt aufgrund der Insolvenz des Buchgroßhändlers schrieb das Kulturministerium eine mit insgesamt 500.000 Euro dotierte Sonderförderung für Werbe- und Vertriebsmaßnahmen österreichischer Verlage aus. Die reguläre Verlagsförderung wurde heuer um zehn Prozent auf 3,3 Millionen Euro erhöht. (APA, 4.5.2023)