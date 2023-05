Die britische Küche mundet nicht jedem, hat sie doch so einige geschmackliche Eigenheiten, die einer gewissen Gewohnheit bedürfen, um als lukullisches Highlight wahrgenommen zu werden. Das beginnt schon beim Frühstück, denn ein "Full English Breakfast" ist nicht nur deftig, sondern auch mit Ingredienzien gespickt, die nicht jeder zu einem Frühstück braucht. Gebratene Eier, Speck, Black Pudding (vergleichbar mit einer Blutwurst), Bohnen und Toast werden mit Tee oder Kaffee genossen. Man braucht danach wahrscheinlich ein Verdauungsnickerchen.

Tea-Time: Sandwiches, Scones, Gebäck und selbstverständlich schwarzer Tee. Was wird bei Ihnen serviert? Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/DebraAngel

Klassiker, Humor und die Krönung

Aber auch sonst geht es eher deftig zu in der britischen Küche. Zum Klassiker gehören wohl Fish and Chips. Die gibt es auf der Insel fast an jeder Ecke. Aber auch hier ist etwas speziell: Über die Chips kommt Salz und Essig. Shepherd’s Pie gehört ebenso zu den klassischen Gerichten und lässt auch die gewisse Leichtigkeit vermissen, denn er besteht aus Lammfleisch und Gemüse in einer deftigen Sauce mit überbackenem Kartoffelpüree.

Dass die Britinnen und Briten über Humor verfügen, zeigt sich unter anderem auch in ihrer Küche. Diesem Phänomen ist Georges Desrues nachgegangen und hat Speisen wie Spotted Dick, Toad in the Hole, Stargazy Pie, Love in Disguise, Faggots, Angels on Horseback und Devils on Horseback und Bubble and Squeak unter die Lupe genommen.

Und natürlich spielt auch bei einem so wichtigen Ereignis wie der bevorstehenden Krönung des Königs Essen eine wichtige Rolle. Wurde bei der Krönung von Elizabeth II. Huhn mit Currymayonnaise serviert und das Rezept bereits vorab veröffentlicht, so gab das Königshaus für die Krönung Charles' III. das Rezept der "Coronation Quiche" bekannt – gefüllt mit Bohnen und Spinat und einem Esslöffel Schweineschmalz. "ZadokThePriest" wird die Krönung verfolgen und plädiert für dieses Menü:

Was schätzen Sie an der britischen Küche?

Welche Gerichte schmecken Ihnen – welche kosten Sie lieber gar nicht? Welche britischen Lokale können Sie empfehlen? Werden Sie am Samstag die Krönung von Charles III. verfolgen? Und mit welchen britischen Snacks werden Sie das tun und dabei im STANDARD mittickern? Berichten Sie im Forum! (wohl, 5.5.2023)