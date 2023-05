In dieser Galerie: 2 Bilder 35 Treffer hat er schon, aber Erling Haaland hat wahrscheinlich noch nicht genug. Foto: AP/Martin Rickett Er wurde jedenfalls gebührend geherzt. Foto: IMAGO/Sportimage/Darren Staples

Manchester – Mit dem schmerzhaft-scherzhaften Nachspiel seiner magischen Rekordnacht hatte Erling Haaland nicht gerechnet. "So etwas habe ich noch nie erlebt", sagte der Wunderstürmer verblüfft über das Spalier aus schulterklopfenden und feixenden Kollegen. "Es hat ganz schön weh getan", ergänzte er breit grinsend, "weil mir alle auf den Rücken gehauen haben."

Ehre, wem Ehre gebührt: Mit seinem 35. Ligator hat das norwegische "Tormonster" beim 3:0 mit Manchester City gegen West Ham United den vermeintlich ewigen Premier-League-Rekord geknackt. "35 Tore. Das ist verrückt. In diesen schweren Zeiten sind unsere Gedanken bei Alan Shearer", scherzte Idol Gary Lineker auf Twitter. Doch die Stürmerlegende, die 1995 wie Andy Cole ein Jahr zuvor 34 Tore erzielt hatte, konnte sich "keinen netteren Kerl" als Erben der verlorenen Bestmarke vorstellen.

Für Shearer steht fest: "Er ist der Beste!" Und bisweilen ist Haaland selbst überwältigt von seinen Großtaten. "Ich weiß nicht, was ich sagen soll", stammelte der 22-Jährige bei seiner kurzen Kabinenansprache sichtlich nervös, "aber ich bin sehr glücklich. Vielen Dank, Jungs!" Der Rest waren Jubel und Applaus.

Der gerne mit Wortgirlanden jonglierenden englischen Presse gingen derweil die Superlative aus. Haaland, schrieb die altehrwürdige Times, spiele "in einer eigenen Liga", der Independent titelte: "Huldigt Haaland!"

Haaland und Messi

Pep Guardiola, der das Spalier höchstselbst organisiert hatte, tat genau dies – und verglich Haaland sogar mit seinem einstigen Musterschüler Lionel Messi. An Torgefahr und Mentalität, betonte er, könne es der Angreifer mit dem siebenmaligen Weltfußballer aufnehmen.

"Wir lernen so viel von ihm", schwärmte Guardiola, "auch ich als Trainer. Er ist etwas Besonderes, ein einzigartiger Mensch." Eines Tages, prophezeite der Trainer, "wird er seine eigenen Rekorde brechen".

37, 41 und 60 Treffer

Zunächst nimmt Haaland in den verbleibenden fünf Ligaspielen die 37 Tore von Ron Davies (FC Southampton/1967) ins Visier, dem letzten Stürmer, der in der alten First Division besser war. Dann den Nachkriegsrekord von Jimmy Greaves, der 1961 für Chelsea 41-mal traf. Nur die 60 Tore von Dixie Dean (Everton/1928) bleiben unerreicht, oder? Vor Haaland, schrieb der norwegische Rundfunk, "ist kein Rekord sicher".

Hätte er seinen Torgaranten nicht so oft ausgewechselt, sagte Guardiola fast reuig, "hätte er noch öfter getroffen". Lineker scherzte ob der Diskussionen zu Saisonbeginn: "Wartet nur ab, wenn er sich erst mal an den Premier-League-Fußball gewöhnt hat."

Haaland, dem Papa Alfie von der Tribüne aus zujubelte, war "extra stolz". In der Kabine habe er mit den Kollegen "gechillt", jetzt fahre er "nach Hause, zocke auf der Konsole, esse, schlafe" – und wenn er wieder erwache, denke er: an den nächsten Gegner Leeds. Nicht an die Rekorde? Nein, nein, beteuerte der Ausnahmestürmer, "sonst werde ich verrückt". (sid, red, 4.5.2023)