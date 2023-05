Als Nekopoint will die Besitzerin die Zeit bis zur Neuübernahme überbrücken. Im siebten Bezirk eröffnete das Barista Cats – ein Sozialcafé mit Katzen

Im März wurde das Neko geschlossen, seit ein paar Tagen gibt es mit dem Nekopoint neue Katzen und ein neues Konzept.

Foto: www.corn.at Heribert CORN/Der Standard

Der Katzenjammer war groß, als bekannt wurde, dass das bekannte Katzencafé Neko in der Wiener Innenstadt neue Besitzer sucht. Betreiberin Takako Ishimitsu und ihre fünf Katzen gehen in Pension, hieß es auch gegenüber dem STANDARD. Monatelang war sie auf der Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin, die das Neko auch als Katzencafé weiterführen sollten. Das war die Grundbedingung für Ishimitsus Übergabe.

Im März dann schloss das Café in der Ballgasse. Nun hat es seit ein paar Tagen wieder geöffnet – mit der ursprünglichen Chefin als Betreiberin. Ishimitsu eröffnete das Neko als Nekopoint und "als Provisiorium" neu, wie sie betont. Der Grund dahinter: Sie hat noch immer niemanden gefunden, der das Lokal im ersten Bezirk übernehmen möchte. Bis dahin soll es die neue Katzenanlaufstelle geben.

Als Café möchte sie das neue Konzept nicht bezeichnen. Im Nekopoint gibt es keine Kellner oder Kellnerinnen mehr. Ishimitsu hat ein Selbstbedienungskonzept eingeführt. Das bedeutet, Gäste können sich selbst Kaffee und Kuchen nehmen. Das Angebot ist reduziert, mehr kann die Betreiberin nicht anbieten. Sie lebt seit kurzem mit ihren pensionierten Katzen in Niederösterreich und hat dementsprechend wenig Zeit, im Café zu sein.

Aber ganz allein ist man im Katzentreffpunkt nicht. Sechs neue Katzen haben hier ein Heim gefunden, mit denen die Gäste auf Du und Miau gehen können. Zusätzlich befindet sich ein Mitarbeiter im Lokal, der für das Wohl der Katzen sorgt und auch die Gäste betreut. Noch sind die Katzen schüchtern, sagt Ishimitsu. Ob Gäste aktuell bei einem Besuch Katzen zu Gesicht bekommen, ist nicht ganz sicher. Sie müssen sich erst an die neue Umgebung gewöhnen. Deswegen macht sie noch keine Werbung für ihren Nekopoint.

Gads and the City

Eine Interessentin für die Übernahme des Café Neko war Natascha Bergmann. Finanziell war es ihr aber nicht möglich, die Lokalität in der Wiener Innenstadt zu übernehmen. Deswegen hat sie sich im siebten Bezirk in der Kandlgasse 35 mit dem Katzencafé Barista Cats selbstständig gemacht. Vier Katzen vom Tierschutz Austria tapsen dort nun vor sich hin.

Gemeinsam mit dem Verein betreibt Bergmann das Café als Sozialprojekt: Von jedem konsumierten Getränk geht ein Betrag an den Tierschutz Austria und ein Tierheim in Zypern. Kuchen und Torten hat das Café ebenso im Angebot wie drei monatlich wechselnde Hauptspeisen in vegetarisch, vegan und mit Fleisch, erzählt Bergmann.

Kleine Bemerkung für Hundeliebhaber: Im Café Sil in der Babenbergerstraße 5 bietet man ein Hundemenü an. Das Ganztags-Frühstückslokal hält für die Vierbeiner Leckerlis parat, an ausgefalleneren Doggo-Speisen arbeitet man. (rec, 6.5.2023)