Das Handy war mit dem Ladegerät an der Steckdose angeschlossen, während die 16-Jährige telefonierte. Das Mädchen starb vermutlich an einem Kurzschluss

Das Mädchen hatte während des Badens mit einer Freundin telefoniert. Foto: APA/Mohssen Assanimoghaddam

Rom – Eine 16-jährige Italienerin ist in der Badewanne ihrer Wohnung gestorben, nachdem das Handy, mit dem sie mit einer Freundin telefonierte, ins Wasser fiel. Der Vorfall ereignete sich in der Nähe der süditalienischen Stadt Avellino am Dienstagabend. Bei dem Mädchen handelte es sich um die Tochter eines bekannten lokalen Geschäftsmannes.

Vermutet wird, dass das Handy, das mit einem Ladegerät an der Steckdose angeschlossen war, ins Wasser gerutscht sei, während das Mädchen telefonierte. Dies könnte den tödlichen Kurzschluss ausgelöst haben. Die junge Frau stieß einen lauten Schrei aus, die Freundin am Telefon rief daraufhin die Polizei. Die Rettungskräfte eilten zur Wohnung, sie konnten aber nur noch den Tod des Mädchens feststellen. Die Leiche wurde obduziert. (APA, 4.5.2023)