Mascha Halberstads Stop-Motion-Puppenfilm "Oink" ist lebensnah und bezaubernd. Foto: Kinostar

I am Here!

Ludwig Wüst beschäftigt sich in seinen Filmen häufig mit Hinterlassenschaften. Er lässt die Vergangenheit in einer Gegenwart nachwirken, für die er mit seinen Geschichten eine möglichst einfache, klare Form sucht. In I am Here! gehen ein Mann (Markus Schramm) und eine Frau (Martina Spitzer) gemeinsam in einen Wald, um etwas auszugraben. Sie lassen sich von der Natur ein wenig gefangen nehmen, zugleich aber wird allmählich deutlich, wie sich da zwei Existenzen lange voneinander wegbewegt haben, nur um an einem bestimmten Punkt gemeinsam etwas zu beenden, was einsam erlebt wurde. Ludwig Wüst war einmal ein No-Budget-Maverick, nun zeigt er sich beinahe schon altersweise. (reb) Im Kino

Bewertung 4/5

International Film Festival Rotterdam

Oink

Ein niederländischer Stop-Motion-Puppenfilm für Kinder könnte bald eine neue Vegetarierwelle auslösen. In Oink setzt das frauendominierte Filmteam rund um Mascha Halberstad die Geschichte von Babs und ihrem Ferkel Oink mit herzigen Puppen äußerst liebevoll in Szene. Den zwielichtigen Opa aus Amerika schließt Babs ins Herz, nachdem er ihr Oink zum neunten Geburtstag geschenkt hat. Babs’ Mama und Tante bleiben aber misstrauisch, denn bald findet der große Wurstwettbewerb statt. Ein Glück, dass sich das Ferkelchen mit Kot und Pupsen zu wehren weiß. Wie in Nöstlinger-Geschichten darf man kein Heile-Welt-Szenario erwarten, sondern lebensnahe Figuren und einen rasanten Showdown. (diva) FsK ab 6, Im Kino

Bewertung 4/5

KinoCheck Familie

Sparta

Ulrich Seidls streitbarer Film stand letzten Herbst wegen seiner Produktionsbedingungen in der Kritik. Es geht um Ewald (Georg Friedrich), einen Mann mit pädophiler Neigung, der scheinbar dagegen ankämpft, aber eigentlich schon in bester (spartanischer) Grooming-Tradition den Kontakt mir rumänischen Buben sucht. Ewald unterrichtet die Kinder im Judo und spielt mit ihnen, aber er filmt und fotografiert sie auch in Unterhosen, um sich später an den Bildern "zu erfreuen". Bis auf Ewald ist niemand entblößt, aber harmlos ist der Film auch nicht, denn er kopiert unkritisch die Geschichte eines verurteilten Pädokriminellen und stellt Ewalds Zärtlichkeit allzu plakativ gegen die groben rumänischen Väter aus. (diva) Im Kino

Bewertung 3/5

Stadtkino Filmverleih

Himbeeren mit Senf

Bestattertochter Meeri Ehrlich hat ein Schwebeproblem. Wenn sie verliebt ist, verliert sie die Bodenhaftung. Gut, dass ihr Schwarm Rocco Kletterer ist und ihre wunderliche Familie recht verständnisvoll. Der deutsche Jugendfilm Himbeeren mit Senf übersetzt den Kitsch der ersten Liebe in eine fantastische Metapher, die sich nett in die Geschichte integriert. Regisseurin Ruth Olshan arbeitet mit ordentlich viel Voice-Over, gerichtet an die tote Mutter, und allzu gemächlichem Tempo. Doch das sympathische Ensemble mit Inge Maux in einer Nebenrolle lockert die Geschichte rund um Verlust und Erwachsenwerden gut auf. Ein im besten Sinne harmloser Wohlfühlfamilienfilm mit dem Herz am rechten Fleck. (maw, 5.5.2023) Im Kino

Bewertung 3/5