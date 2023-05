Sie halten den Populismus in Schach und gehören zu den erfolgreichsten Ländern – Tom Ginsburg, Professor für internationales Recht und Politikwissenschaften an der Universität von Chicago, schreibt in seinem Gastkommentar über die Wirkung, die konstitutionelle Monarchien heute haben können.

Während nun der britische König Charles III. offiziell gekrönt wird, wirkt das "Reich, in dem die Sonne niemals untergeht", ziemlich marode. Charles ist nicht nur im Vereinigten Königreich Regent und Staatsoberhaupt, sondern herrscht auch über 14 der ehemaligen britischen Kolonien. Dort neigen viele seiner Untertanen dazu, dieses Machtverhältnis infrage zu stellen.

So wurde Barbados 2021 zu einer Republik, und auch Jamaika hat ähnliche Verfassungsreformen in die Wege geleitet. Weitere könnten bald folgen. Warum sollten Länder wie Belize oder Tuvalu weiterhin einen alten weißen Mann als Staatsoberhaupt wollen, der in einem mäßig einflussreichen Land weit weg von ihnen lebt?

Schon König, aber erst am Samstag wird er in London gekrönt: Charles III. Foto: AP/Matthias Schrader

Vorteile? Die gibt es!

Natürlich können US-Amerikaner wie ich kaum verstehen, wie man eine Erbmonarchie akzeptieren kann oder warum ein rein zeremonielles Amt irgendeinen Wert haben sollte. Aber in einigen der am höchsten entwickelten Länder der Welt ist die konstitutionelle Monarchie lebendig und wohlauf. Und bevor man sie dort abschafft, sollte man ihre erheblichen Vorteile ins Auge fassen.

Beginnen wir mit dem, was eine konstitutionelle Monarchie nicht ist: eine absolute Monarchie, in der Königinnen und Könige echte Macht ausüben. Acht Länder, meist reiche Ölstaaten im Nahen Osten, sind immer noch solche absoluten Monarchien.

Außerdem muss man konstitutionelle Monarchien von Republiken unterscheiden, in denen das Staatsoberhaupt entweder vom Volk selbst oder von seinen parlamentarischen Vertretern gewählt wird. In Republiken sind die Staatschefs nur für eine begrenzte Zeit an der Macht, während Monarchen normalerweise lebenslang regieren.

Erfolgreiche Länder

Definiert man konstitutionelle Monarchien so, dann sind sie keineswegs selten: Momentan gibt es 34 von ihnen, was 18 Prozent der etwa 193 unabhängigen Staaten entspricht. Diese Länder sind in jeder Hinsicht außerordentlich erfolgreich: Zu ihnen gehören der größte Teil von Skandinavien, Japan und die Beneluxländer – ebenso wie Charles' Überseegebiete Australien, Kanada und Neuseeland.



Laut dem Democracy Index 2022 der Economist Intelligence Unit sind zehn der 20 führenden Demokratien der Welt konstitutionelle Monarchien – ebenso wie neun der 20 reichsten Länder. Und in acht der zehn beständigsten nationalen Verfassungen sind Monarchen verankert.

Kopf und Krone

Die heute noch bestehenden Monarchien haben meist deshalb überlebt, weil sie – über lange Zeit hinweg – Macht an die vom Volk gewählten legislativen Versammlungen abgegeben haben. Dieser politische Reformprozess begann mit der Magna Carta in England und wurde im 19. Jahrhundert von den meisten anderen Ländern übernommen.

Weigerten sich die Monarchen, dem Machtwechsel zuzustimmen, verloren sie meist ihre Kronen – und manchmal auch ihre Köpfe. Fügten sie sich, wurden sie zu Strohmännern und sagten den Konservativen ihre Unterstützung zu.

Politische Versicherung

Monarchen stellen auch eine Art politische Versicherung dar, weil sie in Krisenzeiten eingreifen können. Ein berühmtes Beispiel dafür ist der spanische König Juan Carlos I: 1981 vereitelte er einen Staatsstreich, der in seinem Namen verübt wurde. Er sprach im Fernsehen und befahl den Streitkräften, in ihre Kasernen zurückzugehen. Dabei kommunizierte er auch einzeln mit wichtigen Generälen, was verhinderte, dass diese sich miteinander verbündeten.

Einige angeblich konstitutionelle Monarchen haben allerdings selbst versucht, ihre Regierung zu stürzen. Thailands König Bhumibol Adulyadej hat während seiner 70-jährigen Regentschaft zehn Staatsstreichen zugestimmt. Und Sir John Kerr, Königin Elizabeths Vertreter in Australien, löste dort 1975 eine Verfassungskrise aus, als er befahl, den gewählten Premierminister Gough Whitlam abzusetzen.

"Könige können im Krisenfall Minderheiten schützen."



Da Monarchen in parlamentarischen Systemen die Regierungen einsetzen, können sie manchmal subtile Entscheidungen treffen, die den politischen Parteien bei der Überwindung von Pattsituationen helfen. In anderen Krisen können sie als Kristallisationspunkte für den nationalen Widerstand gegen Invasoren dienen. So weigerte sich der norwegische König Haakon VII. im Zweiten Weltkrieg, die Regierung des Nazi-Kollaborateurs Vidkun Quisling anzuerkennen, und verließ stattdessen sein Land.

Außerdem können Könige im Krisenfall Minderheiten schützen: Während des Zweiten Weltkriegs legten die konstitutionellen Monarchen von Marokko, Dänemark und Bulgarien großen Wert darauf, ihre jüdischen Untertanen in Sicherheit zu bringen. Der marokkanische König Mohammed V. weigerte sich, die Befehle aus Vichy-Frankreich zu befolgen, während des Kriegs Juden zusammenzutreiben – und der dänische König legte sich einen symbolischen gelben Davidstern an.

Symbolische Einheit

Heute kann die von der Monarchie geschaffene symbolische Einheit die schwersten Formen des Populismus in Schach halten. Populistische Demagogen wie Viktor Orbán in Ungarn, Recep Tayyip Erdoğan in der Türkei und Jarosław Kaczyński in Polen behaupten normalerweise, eine exklusive, fast mystische Verbindung zum "Volk" zu haben, das angeblich nur sie vor der Elite beschützen können – und sie dämonisieren ihre Gegner als "Feinde des Volkes". In einer konstitutionellen Monarchie zünden solche Behauptungen nicht. Der Job der Verkörperung des Volkes ist bereits besetzt, was die symbolische Macht anderer Akteure begrenzt.

Während sich also Erdoğan als neuer Sultan inszenieren kann und sich Hugo Chávez, der ehemalige venezolanische Staatschef, gern auf den lebenslangen Präsidenten Simón Bolívar berufen hat, ist es kaum vorstellbar, dass solche Gestalten in Großbritannien, Dänemark oder Norwegen Fuß fassen könnten. Am ehesten sind noch polarisierende Staatschefs wie der ehemalige britische Premierminister Boris Johnson möglich, der, frustriert von seinem leitenden Berater, gereizt erklärte: "Ich bin der Führer. Ich bin der König, der die Entscheidungen trifft." Mit einem Monarchen an der Spitze des Systems war dieser Anspruch allerdings hinfällig. Daten der Global Populism Database zeigen außerdem, dass die politischen Reden in konstitutionellen Monarchien weniger populistische Rhetorik enthalten als anderswo.

Straßenfeste, Tee-Partys – das Land feiert die Krönung. Foto: AP/Andreea Alexandru

"Ein Höllenjob: Wer ihn ausübt, ist in gewisser Hinsicht ein Gefangener der Gesellschaft."

Tatsächlich ein konstitutioneller Monarch zu sein ist allerdings ein Höllenjob: Wer ihn ausübt, ist in gewisser Hinsicht ein Gefangener der Gesellschaft. Er spielt lediglich eine zeremonielle Rolle und verbringt seine Zeit damit, Bänder durchzuschneiden und langweilige Reden zu halten. Gleichzeitig wird jede seiner Bewegungen zu Unterhaltungszwecken ausgebeutet. Kein Wunder, dass einige Royals ihre Familienunternehmen verlassen haben: Ebenso wie Prinz Harry hat auch die japanische Prinzessin Mako 2021 ihren Titel aufgegeben, und der letzte, der in die Vereinigten Staaten durchgebrannt ist, war Dänemarks Prinz Joachim.

Aber wenn die Jamaikaner und andere darüber nachdenken, die Krone hinter sich zu lassen, sollten sie auch überlegen, warum die konstitutionelle Monarchie bis ins 21. Jahrhundert hinein so erfolgreich geblieben ist. König Charles mag ein Überrest eines archaischen Systems sein, und zweifellos wird sein Einflussbereich in den nächsten Jahren schrumpfen. Aber er wird nicht verschwinden, und für seine verbleibenden Untertanen könnte das eine ziemlich gute Sache sein. (Tom Ginsburg, Übersetzung: Harald Eckhoff, Copyright: Project Syndicate, 5.5.2023)