Ein Streit mit dem Busfahrer über die Musik hatte für Headcoach Erdem Can (42) vom Basketballklub Türk Telekom Ankara schmerzhafte Folgen. Auf der Fahrt zum letzten Training vor dem EuroCup-Finale auf Gran Canaria kam es zur Auseinandersetzung, der Fahrer bremste daraufhin unvermittelt, Can krachte mit dem Kopf in die Frontscheibe und diese zerbrach.

Die Vereinigung der EuroLeague-Trainer (EuroLeague Head Coaches Board) machte den Vorfall öffentlich und übte Kritik. Der Busfahrer soll zunächst eine längere Strecke als nötig zur Halle gewählt haben. Cans Aufforderung, die Musik leiser zu machen, wurde ignoriert. Als der Trainer selbst Hand anlegte, trat der Fahrer auf die Bremse. Can musste wegen einer Nackenverletzung ins Krankenhaus und hat nach Klubangaben eine dreiwöchige Reha vor sich.

"Wir vertrauen darauf, dass die spanischen Straßenverkehrsbehörden diesem traurigen Vorfall auf den Grund gehen", teilte die Trainervereinigung mit: "Wir hoffen, dass sich diese Art von Vorfall im Basketball und in der gesamten Sportgemeinschaft im Allgemeinen nicht wiederholen wird." Ankara verlor das Finale gegen Gastgeber CB Gran Canaria 67:71. (sid, 4.5.2023)