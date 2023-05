So sieht es im Tunnel unter Las Vegas aus. Foto: APA/AFP/PATRICK T. FALLON

Autos in der Großstadt verursachen Stau. Ein Problem, mit dem insbesondere auf Individualverkehr fokussierte Staaten wie die USA zu kämpfen haben. Während deshalb vielerorts über den Ausbau öffentlicher Verkehrsmittel diskutiert wird, hat Elon Musk seine ganz eigene Vision: ein weitläufiges Tunnelsystem, das Autos unterirdisch rasch ans Ziel bringt. Ein Plan, der nun erneute Unterstützung aus der US-Lokalpolitik erhalten hat.

VIDEO: Wie tickt Elon Musk privat? DER STANDARD

An einer Umsetzung von Elon Musks Idee arbeitet sein Tunnelbohrunternehmen The Boring Company nämlich unter anderem in Las Vegas. Schon heute findet man dort einen 3,2 Kilometer langen Tunnel mit fünf Haltestellen im Umkreis des Kongresszentrums der Stadt. Ursprünglich war geplant, diesen auf ein insgesamt 46 Kilometer langes Netzwerk mit 51 Stationen auszubauen. Am Donnerstag gab das Unternehmen dann bekannt, weiter expandieren zu wollen. Das Netzwerk soll nochmals 40 Kilometer länger werden und 18 neue Stationen erhalten, schreibt die Boring Company auf Twitter.

Große Zustimmung, trotzdem Kritik

Die zuständige Kommission des Clark County Nevada hat die Expansion mit einer Mehrheit von sechs zu eins durchgewunken. Die Tunnel würden sich teilweise in Clark County, teilweise aber auch innerhalb von Las Vegas selbst befinden. Eine Voraussetzung für die Genehmigung war laut "Engadget" eine Garantie der Boring Company, dass das Unternehmen die Kosten zu 100 Prozent aus eigener Tasche finanzieren wird, also keinerlei Kosten für die Steuerzahler entstehen werden.

Die einzige Gegenstimme stammt von Marilyn Kirkpatrick. Laut den Berichterstattern habe sie die Sorge, dass der Vegas Loop ausschließlich Touristinnen und Touristen helfen wird, nicht aber den Mitarbeitenden der vielen Hotels und Casinos der Stadt. Sie habe bereits Beschwerden von Anrainern aus ihrem Bezirk erhalten, weil es die Tunnelbauarbeiten immer schwieriger machen würden, den Arbeitsplatz zu erreichen. Laut einem Anwalt der Boring Company ist deshalb auch eine Erweiterung in Wohngebiete nahe des Las Vegas Strip geplant.

Anbindung an Los Angeles

Auf der eigenen Website zeigt die Boring Company eine Karte mit der geplanten Tunnelabdeckung. Über diese soll man alle Casinos am Strip, den Flughafen, das Allegiant Stadion und die Innenstadt erreichen können. Schlussendlich will das Unternehmen aber sogar eine Anbindung bis nach Los Angeles bauen. Allzu günstig wird die Nutzung des Loop allerdings nicht sein. Eine Beispielstrecke von 4,9 Meilen mit einer Reisezeit von fünf Minuten soll zehn Dollar kosten, für 3,6 Meilen sechs Dollar. Wie die Preisgestaltung schlussendlich ausfallen wird, bleibt aber abzuwarten. (red, 4.5.2023)