Da wird einiges an Wärme und Feuchtigkeit aufgebracht: Magdalena Forster und die Musikerin Milena erkunden in "Bile" das Organ der Lust, die Leber.

Foto: Sebastian Koeck

Hier kommt etwas Ablenkung von der trüben Weltlage! Eine neue Generation tritt ab Freitag an vier Wochenenden im Tanzquartier-Festival Rakete mit ihren choreografischen oder performativen Werken an. Ihr alles verbindendes Zauberwort heißt "Begehren".

Den Einstand macht Luca Bonamore, ein aus Rom stammender Wiener Tänzer, der in seinen Lamentations die aufregende Pirsch nach Liebhabern feiert: "Ich marschiere mit dir, Seite an Seite … Und wenn ich in der Hölle bin, halte ich deine Hand …" Und da beim Thema Hölle haken anschließend Shade Théret und Magdalena Mitterhofer aus Berlin ein: mit ihrer Performance Hellcat, die dem weiblichen Furor ein Ventil schafft.

Zur Hölle mit der Leber

Am Eröffnungswochenende steht darüber hinaus eine künstlerische Intervention der Wienerin Anna Rimmel an, die auf das Ausbringen eines Toasts als Ritual des Hochlebenlassens anstößt. Darauf legt dann die rührige Performerin Lau Lukkarila mit Schoßhund noch ein anrührendes Konzert, für das sie verspricht: "Das ist ein hausgemachtes, skurriles Emo-Pop-Wetter mit Garagenband, angeheizt durch heftige Crushes."

Es ist also eine begehrenswerte neue Generation, die das Tanzquartier hier in Person des neuen Rakete-Kurators Lewon Heublein als Fans von Wünschen vorstellt. Als "Quelle der Kreativität" dieser jungen Kunstschaffenden sieht er die "Rücksichtslosigkeit des Begehrens". Sie bringt "neuen Optimismus und neue Erzählungen" für jene hervor, die mutig "ihre Bühnen in ,Begehrensmaschinen‘ verwandeln".

Das ist ein kleiner Rückgriff auf postmoderne Wunschmaschinen-Fantasien von Gilles Deleuze und Félix Guattari in deren Buch Anti-Ödipus: Kapitalismus und Schizophrenie (1972). Zu weiteren Highlights gehören der brasilianische Begehrenskörper von Catol Teixeira in seinem Solo La peau entre les doigts und eine Polyfonie der Schweizerin Lara Dâmaso. Darin verabschiedet sich die Performerin von jener "Höflichkeit und Harmonie", auf die das Patriarchat weibliche Stimmen beschränkt.

Organ der Lust

Die Leber stellt Magdalena Forster mit der Musikerin Milena Georgieva in den Mittelpunkt ihrer Performance Bile. Für ihre Erinnerung an das altgriechische Leberverständnis von einem Organ der Lust bieten die Künstlerinnen einiges an Wärme und Feuchtigkeit auf. Mit im Programm ist auch das Duo Maria Mercedes, das unter dem Titel Again expressing things maybe sein Glück in der Abenddämmerung sucht.

Noch eine Neuigkeit: Ab September wird Carolina Nöbauer (35) von den Wiener Festwochen ans Tanzquartier wechseln und dort die Programmkuratierung übernehmen. Nöbauer ist aktuell für die Festwochen-Ausstellung Laure Prouvost – Ohmmm age Oma je ohomma mama (ab 11. Mai) in der Kunsthalle verantwortlich. (Helmut Ploebst, 5.5.2023)