Sophie Lindinger, Mira Lu Kovacs und Nastasja Ronck von My Ugly Clementine huschten verpixelt für ein Musikvideo durch das Bild – in hautfarbenen Anzügen

Es kommt einigermaßen überraschend: Gerade als sich Schauspieler Gedeon Burkhard zu Gast in der jüngsten Folge der ORF-Show "Willkommen Österreich" wohlwollend an seine Zeit in der Serie "Kommissar Rex" zurückerinnert, flitzen drei dem Anschein nackte Frauen durch das Bild. Burkhard lacht und schaut den Frauen nach, Dirk Stermann doziert vom erfolgreichen, in andere Sprachen synchronisierten Polizeihund. Christoph Grissemann fragt schließlich nach: "Was war das?" Ein mit den Achseln zuckender Stermann hat die Antwort parat: "My Ugly Clementine."

My Ugly Clementine sausen in "Willkommen Österreich" durch das Bild – Gedeon Burkhard hat Spaß. Screenshot: tvthek.orf.at

Tatsächlich waren es die drei Musikerinnen der Wiener Rockband, Sophie Lindinger, Mira Lu Kovacs und Nastasja Ronck, die verpixelt im Bild zu sehen waren. Wie der ORF nach einem "Kurier"-Bericht dem STANDARD bestätigte, handelte es sich um "eine Kunstaktion für ein Musikvideo". Die drei Frauen hätten dabei "hautfarbene Anzüge" getragen.

blink182VEVO

Popkundige mögen sich dabei an das Video "What's My Age Again"? der US-amerikanischen Rock-Band Blink-182 erinnert fühlen. Auch dieses Trio sauste einst in verpixelter Nacktheit durch das Bild. (red, 4.5.2023)