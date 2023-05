Premier Viktor Orban hielt vor Rechten aus aller Welt die Eröffnungsrede auf der Conservative Political Action Conference (CPAC) in Budapest. Foto: EPA / Szilard Koszticsak

In Budapest kam am Donnerstag zusammen, was nicht wirklich zusammengehört. Beim zweitägigen Treffen der Conservative Political Action Conference (CPAC), einer Plattform von Rechts-außen-Gesinnten, wollte man genau davor die Augen verschließen. Mehr noch: Man konzentriere sich auf den "Albtraum der Liberalen", nämlich auf eine "internationale Annäherung der nationalen Kräfte", hieß es im Vorfeld.

Die Idee des internationalen Nationalismus hat sich aber schon allzu oft als Fata Morgana erwiesen. Mit gutem Grund: Das vaterländische Hemd ist ihren Anhängern im Zweifelsfall näher als der gemeinsame ideologische Rock. Wie etwa FPÖ-Chef (und CPAC-Teilnehmer) Herbert Kickl und Tschechiens Ex-Premier (und CPAC-Teilnehmer) Andrej Babiš bei patriotisch aufgeladenen Themen wie der Kernenergie an einem Strang ziehen, würde man sich gerne ansehen. Abgesehen davon, dass Babiš als weitgehend ideologiefreier Populist auf der Konferenz ohnehin recht unpassend erscheint. Er wolle eben alle Wähler ansprechen, so seine Erklärung. Also bekenne er sich "logischerweise auch zu konservativen Werten".

Der russische Angriff auf die Ukraine hat einen weiteren wunden Punkt der Möchtegern-Allianz offengelegt, in der Putin-Fans ebenso vertreten sind wie in der Wolle gefärbte Kreml-Kritiker. Echte Gemeinsamkeiten beschränken sich auf ein Nein zur Migration und ein mangelndes Bewusstsein für Frauen- und Minderheitenrechte. Der Rest ist Krawall. (Gerald Schubert, 4.5.2023)