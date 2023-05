In den Clinch ums ORF-Gesetz platziert ProSiebenSat1Puls4 seine werbefinanzierte Streamingplattform mit Inhalten von ORF, Servus TV, Krone.TV

Die Österreich-Variante der Streamingplattform Joyn vereint werbefinanziert Formate von ORF, ProSiebenSat1Puls4, Servus und Co. Foto: Foto: Joyn

Markus Breitenecker nimmt einen neuen Anlauf zur Idee einer gemeinsamen österreichischen Streamingplattform. Die Livestreams vieler Sender von ORF über Servus TV bis zu den konzerneigenen Programmen von ProSiebenSat1Puls4 wie ATV lieferte schon Breiteneckers österreichische App Zappn. Nun geht es mit Abruf, Vorabsehen, teils eigenen Produktionen und Radioplayer einen großen Schritt in Richtung Streamingportal, werbefinanziert mit gezielt eingespielter Spotplatzierung.

In den von Streamingdiensten gewohnten, Lanes genannten und thematisch sortierten Programmzeilen kommt einiges ungewohnt nahe zusammen. Bauer sucht Frau und Forsthaus Rampensau aus der recht eigenen Welt von ATV und Dancing Stars aus dem ORF, Im Zentrum neben Talk im Hangar-7 oder Links.Rechts.Mitte von Servus TV sowie WildUmstritten und Milborn von Puls 24 und Puls 4 ebenso Talks von Krone.tv und Schau TV. Dabei sind etwa auch frei zugängliche Kanäle der Sportplattform Dazn und das österreichische Sportangebot Laola1, ÖFB-TV, Red Bull TV, Euronews, Welt24 und das österreichische Parlaments-TV.

Nicht an Bord sind die Sender vom anderen großen deutschen TV-Vermarktungskonzern RTL/IP. Und ebenso wenig oe24.tv aus dem Hause Fellner. Die RTL-Sender, sagt Breitenecker, würde man schon an Bord nehmen.

Die Programmvorschläge blende die Joyn-Plattform den Userinnen und Usern individuell nach Nutzungsverhalten ein, sagen Breitenecker und sein Digitalchef Fabian Knauseder.

Werbefinanziert

Joyn Österreich soll – mit Anmeldung – frei zugänglich sein, finanziert über digital eingespielte, adressierbare Werbung, in linearen Channels über bestehenden TV-Werbeblöcken – davon ausgenommen sind ORF-Inhalte, sagt Breitenecker. Die Werbeeinnahmen gingen an die Sender, ProSiebenSat1Puls4 bekomme eine Vermarktungsprovision. Mit Zählpixeln wird die Reichweite auf Joyn erhoben, aber den jeweiligen Sendern zugeordnet, betont Breitenecker.

Ein werbereduziertes oder werbefreies Joyn-Angebot gegen Bezahlung soll im Laufe des Jahres 2024 dazukommen.

Die Marke übernimmt ProSiebenSat1Puls4 nicht ganz überraschend vom Münchner Mutterkonzern ProSieben: Joyn wird im Logo für Österreich ergänzt um einen hochgestellten Vierer, bekannt von Puls 4.

Aida Loos und Galgenmüller

Die deutschen Originalproduktionen für Joyn gibt es natürlich auch für Österreich, etwa auch "Jerks" Staffel 5 kostenlos. Dazu kommen etwa Kabarettistin und Schauspielerin Aida Loos mit zwei eigenproduzierten Formaten (Loos Angeles, US Aida), Fairy Fails von Nina Hartmann, Food Fellas von Lukas Galgenmüller, Hausweltkost mit Theresa Putz (The Taste), Dokusoaps um den Formel-1-Grand-Prix in Monaco und österreichische Kurzfilme.

Joyn Österreich startet offiziell Mitte Mai mit dem großen österreichischen "Game Changers"-Festival der ProSieben-Gruppe (nun in Kooperation mit dem ORF). ProSiebenSat1Puls4 bewirbt die Plattform als "Österreichs Superstreamer" und mit "Wir bringen's z'samm".

Die App Zappn wird in Joyn Österreich migriert. Die Zahl der bisherigen Zappn-Userinnen und User nannte Breitenecker bei der Präsentation auf Anfrage nicht.

Mitten in die ORF-Debatte

Die übergreifende Streamingplattform platziert der Privatfernsehkonzern mitten in die hitzige Diskussion um das ORF-Gesetz: "Die medienpolitische Diskussion wird mit so harten Bandagen geführt, wie ich es noch nicht erlebt habe", sagt Breitenecker – der seit den 1990ern im österreichischen Mediengeschäft ist.

Bei der Präsentation am Donnerstagnachmittag etwa gesichtet: "Krone"-Herausgeber Christoph Dichand, Medienberater Hans Mahr, Neos-Mediensprecherin Henrike Brandstötter und Kabarettistin Aida Loos. (fid, 5.5.2023)