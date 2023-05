Stets gut angezogen: König Charles. Foto: Reuters / Yui Mok

Es gibt die anerkannte journalistische Gattung des "Adelsexperten" (oder eher: "Adelsexpertin"). Die wichtigste Untergattung heißt dann "Royal Expert" und konzentriert sich auf die lustigen Streiche der britischen Königsfamilie. Der Autor dieses Kastls durfte einmal vor längerer Zeit in dieses Genre reinschnuppern und die letzte Kaiserin von Österreich, Zita, anlässlich ihrer Rückkehr aus dem Exil interviewen. Es war sehr schön, ob es die Kaiserin auch sehr gefreut hat, ist ungewiss, denn der Fotograf kam beim Heimfahren vom steirischen Schloss drauf, dass er vergessen hatte, einen Film einzulegen. Wir mussten die über 9o-jährige Ex-Monarchin noch einmal bemühen, was uns sehr peinlich war.

VIDEO: Wo steht Charles III. politisch und ideologisch? DER STANDARD

Wo waren wir? Ja, die Royals. Wir erfahren jetzt durch journalistische Adelsexperten viele spannende Details über die bevorstehende Krönung von King Charles III. So wird er z. B. bei der Krönung ein "Colobium sindonis" tragen, ein weißes Leinenkleid, darüber eine "Supertunica", einen rund zwei Kilo schweren, bestickten Seidenumhang. Darüber noch den rund vier Kilo schweren "Imperial Mantle", der "von antiken Krönungsgewändern inspiriert ist".

Okay, was immer man über Charles sagen kann, er ist auch abseits von Krönungen stets sehr gut angezogen. Er soll einen eigenen Hofschneider haben, der aber nur Maß nimmt. Vielleich erzählen uns die Adelsexperten noch was drüber. (Hans Rauscher, 4.5.2023)