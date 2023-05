Österreichs einziger NBA-Profi kann sich seinen nächsten Arbeitgeber völlig frei aussuchen. In den Sommer geht der Wiener entspannt – auch weil die Chancen für einen Verbleib in Toronto durchaus gut stehen

Jakob Pöltl wird in den nächsten Jahren neben David Alaba der bestbezahlte österreichische Sportler sein. Das ist ihm relativ egal. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Jakob Pöltl kennt das Setting schon. Die mittlerweile traditionelle Pressekonferenz zum Start seines Heimatbesuchs ist alljährlich der bestbesuchte Presse-Event Basketballösterreichs. Zu Spielen des Nationalteams verirren sich ein paar Journalisten, bei Pöltls Audienz an der Alten Donau steht man einander auf den Füßen.

Wie immer war es auch heuer sonnig, wie immer war Pöltl in Redelaune, nur ein Thema war ungewohnt: Wo spielt der Center in der kommenden Saison? Pöltls Vertrag bei den Toronto Raptors läuft aus, erstmals in seiner Karriere kann er sich als Unrestricted Free Agent seinen nächsten Arbeitgeber völlig frei aussuchen.

Achtung, Spoiler: Es werden aller Wahrscheinlichkeit nach wieder die Raptors. Um das zu ahnen, muss man nicht einmal besonders sensibel für Zwischentöne sein, Pöltl streute seinem alten Arbeitgeber explizit Rosen: "Ich würde den Verbleib in Toronto favorisieren, weil mir die letzten Monate gefallen haben und ich glaube, dass wir da was aufbauen können."

Sein Team dürfte ähnlich denken. Die Raptors holten Österreichs besten Basketballer zur Saisonmitte in einem Tauschgeschäft aus San Antonio und gab den Spurs dafür einen Erstrunden-Draftpick. Das wäre ein großes Investment für ein halbes Jahr Pöltl, Raptors-Boss Masai Ujiri plant also offenbar langfristig mit dem Wiener. Yahoo berichtete schon im Februar, dass er den gewünschten Vierjahresvertrag bekommen soll.

Bleibewillig

Warum also in die Ferne schweifen? Geld ist Pöltl zwar nicht egal, hat aber keine hohe Priorität. In den vergangenen drei Jahren hat der 27-Jährige 26,5 Millionen Dollar vor Steuern kassiert, der kommende Vertrag wird gewiss deutlich lukrativer. Laut NBA-Insider Marc Stein soll Pöltls Agent ein Jahressalär von 20 Millionen Dollar anstreben. Der Spieler selbst sagt: "Im Endeffekt bin ich nur so viel wert wie die Angebote, die ich kriege."

Ob sich Pöltl künftig Luxus gönnen wird? "Bekanntlich eher nicht." Der Multimillionär gibt nur im Urlaub groß Geld aus, ein Auto hat er sich erst in der vergangenen Saison gekauft. "Die meisten Spieler machen das in ihrem ersten oder zweiten Jahr. Ich bin in dem ganzen Prozess weiter hintennach."

Bis zum offiziellen Start der Free Agency am 1. Juli trainiert der Wiener in seiner Heimatstadt, nach sieben Jahren NBA hat das schon eine gewisse Routine. "Ich weiß, was ich brauche und wie ich das Training im Sommer handhabe, um zur Saison in Topform zu sein." Läuft vertraglich alles wie erwartet, wird der Ausblick auf die kommende Saison jedenfalls erbaulicher als noch vor einem Jahr. Bei den kaderschwachen Spurs sei klar gewesen, "dass das eine Trainingssaison wird. Es war frustrierend, weil wir relativ viel verloren haben."

Abschied

Trotzdem hatte der Trade zu den Raptors nicht nur schöne Seiten. "Ich habe das Team in San Antonio sehr genossen, ich habe da sehr schöne Freundschaften aufgebaut." Auch den Zugang von Coaching-Legende Gregg Popovich, der am liebsten über Politik und Rotwein diskutiert, werde Pöltl vermissen.

Die Spurs waren und sind ein paar Jahre davon entfernt, um Titel mitzuspielen. Toronto zählt nicht zu den Favoriten, ist aber näher dran. "Wenn man sich die Zeit seit meinem Wechsel anschaut, hatten wir eine gute Bilanz", sagt der vor allem für seine Defensivqualitäten geschätzte Pöltl. Tatsächlich waren die Kanadier nach der Trade Deadline das sechstbeste Team der Eastern Conference.

"Wir sind nicht so weit vom Spitzenfeld entfernt", sagt Pöltl. Aber: "Ich würde nicht sagen, dass wir so in der Konstellation titelreif sind." Angesichts der verpassten Playoffs eine alternativlose Analyse. Was fehlt? "Oft sind es ein, zwei Rollenspieler, die dann den Fluss in die Mannschaft reinbringen. Wir haben genug Talent, wir müssen als Mannschaft zu hundert Prozent zusammenfinden."

Dass Teampräsident Ujiri weiß, was es braucht, hat er 2018 bewiesen – damals holte er zuerst Superstar Kawhi Leonard und in der Folgesaison den Titel. Teil des damaligen Tauschgeschäfts war übrigens Jakob Pöltl. (Martin Schauhuber, 4.5.2023)