Monika Köppl-Turyna, Eco Austria:

"Dass die Inflation in Österreich höher ist als in anderen Staaten, ist vor allem für die internationale Wettbewerbsfähigkeit ein Problem. Denn aus höheren Preisen in Österreich resultieren höhere Löhne – und diese steigenden Arbeitskosten führen dazu, dass Güter von hier international weniger konkurrenzfähig sind. Im internationalen Vergleich zeigt sich, dass die Lebensmittelpreise eigentlich kein großer Inflationstreiber in Österreich sind, auch wenn sie derzeit die Debatte bestimmen. Ich bezweifle deshalb, dass der aktuelle Fokus auf die Supermärkte der richtige ist. Viel wichtiger ist laut den letzten verfügbaren Daten vom März der Anteil der Restaurants; dazu spielt die Energie immer noch eine wichtige Rolle. Im Vergleich zur Inflation in Deutschland erklären allein die Restaurantpreise die Hälfte der höheren Inflationsrate in Österreich.

Dies bekräftigt für mich eines: Die Inflation ist stark nachfragegetrieben; sie resultiert also daraus, dass die Menschen mehr Geld ausgeben, und dies schon seit Abflauen der Corona-Pandemie. Dieser enorme Nachfrageschub gilt für die ganze Eurozone. Insbesondere zeigt er sich auch – wie eben der große Beitrag der Restaurants zeigt – für Österreich.

Was sollte man also tun? Ich meine, wir sollten es vermeiden, zusätzliche Nachfrage zu generieren. Breite Steuersenkungen – wie der Vorschlag eines Aussetzens der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel – konterkarieren dieses Ziel. Denn sie führen dazu, dass die Menschen mehr Geld ausgeben statt weniger und damit die Inflation fördern. Der Staat sollte treffsicher nur jene Menschen finanziell unterstützen, die über geringe Einkommen verfügen. Außerdem könnte sich der öffentliche Sektor mit Aufträgen zurückhalten, beispielsweise bei Bauprojekten. Abgesehen davon würden auch mehr Wettbewerb und mehr Transparenz bei den Preisen keineswegs schaden."