Die Judo-WM in Katar wird nach der Wiederzulassung russischer Aktiver von einem Boykott der Ukraine überschattet. Sportminister Werner Kogler sieht das IOC in der Pflicht, ein ähnliches Szenario in Paris 2024 zu verhindern

Nach der umstrittenen Wiederzulassung für die Judo-WM ab Sonntag in Doha, Katar, hat der Judoweltverband (IJF) – Wladimir Putin war bis Ende Februar 2022 sein Ehrenpräsident – insgesamt acht Russinnen und Russen die Teilnahme verweigert. Es sollen nur Athleten an der WM teilnehmen, die den russischen Angriffskrieg in der Ukraine nicht unterstützen. Die Ukraine boykottiert die WM so oder so – mit dem Hinweis, dass die allermeisten russischen Judoka Militärangehörige sind. Österreichs Sportminister Werner Kogler (Grüne) hofft inständig, dass die Judo-WM nicht zum Präzedenzfall wird.

STANDARD: Immer mehr große Sportverbände schwenken auf die Linie um, die das Internationale Olympische Komitee vorgegeben hat, und lassen russische wieder als "neutrale" Aktive zu. Bedingt das nicht geradezu, dass auch die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris von der Ukraine und vielleicht auch anderen Ländern boykottiert werden?

Kogler: Das hoffe ich nicht. Ich hoffe schon, dass das IOC die Geister, die es gerufen hat, wieder loswird.

STANDARD: Wie erklären Sie diesen Ruf? Es war doch klar, wie die Ukraine und andere reagieren würden.

Kogler: Ich kenne die Motive des IOC und seines Präsidenten Thomas Bach nicht. Österreich gehört zu jenen 35 Ländern, die gemeinsam schwere Bedenken gegen das russische Comeback angemeldet haben. Aber wir haben uns weniger mit den Motiven und Hintergründen beschäftigt als damit, was als Ergebnis herauskommen soll.

STANDARD: Was soll als Ergebnis herauskommen?

Kogler: Bei allem Respekt für die Autonomie des Sports – wir Sportministerinnen und Sportminister kümmern uns im Gegensatz zum IOC nicht in erster Linie um die russischen und belarussischen Sportlerinnen und Sportler, sondern vor allem um die ukrainischen. Denn es ist die Ukraine, wo viel Sportinfrastruktur in Schutt und Asche liegt. Wir brauchen gar nicht darüber zu diskutieren, wer an diesen Verbrechen die Schuld trägt. Ist es ukrainischen Sportlerinnen und Sportlern zumutbar, auf russische zu treffen? Ich würde sagen: vielleicht in seltenen Fällen. Aber sicher nicht, wenn das Gegenüber Angehöriger jener Armee war oder ist, die für Gräueltaten und Zerstörung verantwortlich zeichnet. Und das trifft auf sehr viele zu.

STANDARD: Wer kann neutraler Athlet oder neutrale Athletin sein?

Kogler: Mit Sicherheit nur jemand, der kein Armeeangehöriger ist und die russische Aggression weder verbal noch sonst wie unterstützt hat. Ich anerkenne durchaus, dass es Bemühungen geben darf, vor allem Aktive in Einzelsportarten zuzulassen. Bei Teams ist das hingegen kaum vorstellbar, weil die Nähe zur Nation viel stärker zum Ausdruck kommt. Unter den 35 Ländern gibt es etliche, die dafür sind, dass niemand mit einem russischen Pass bei Olympischen Spielen antreten darf. Diese Meinung vertrete ich nicht. Man soll schon differenzieren. Doch vom IOC müssen präzisere Vorgaben als bisher kommen, eine klare und strenge Auslegung der eigenen Empfehlungen. Man braucht zum Beispiel einen Stichtag, ab wann jemand kein russischer Militärangehöriger mehr gewesen sein darf. Und natürlich muss dieser Stichtag in der Vergangenheit liegen.

STANDARD: Wie viele russische Sportlerinnen und Sportler könnten oder sollten in Ihren Augen bei den Sommerspielen 2024 dabei sein?

Kogler: Es ist schwer, eine Zahl zu nennen, weil sie das Resultat anzuwendender Kriterien ist. Wenn das IOC seine eigenen Regeln ernst nimmt, dürften es nach Einschätzung von Fachleuten nicht mehr als zehn oder zwanzig Prozent einer in Friedenszeiten üblichen Delegation sein. Denn natürlich hat der Sport eine politische Bedeutung, natürlich gibt es diese nationalen Zuordnungen. Gerade der Medaillenspiegel spiegelt die nationale sportliche Leistungsfähigkeit wider.

STANDARD: Der polnische Sportminister hat in Interviews die Möglichkeit zumindest nicht ausgeschlossen, dass sich Polen oder die baltischen Staaten einem ukrainischen Olympiaboykott anschließen könnten.

Kogler: Wenn es so weit käme, wäre das tragisch, ein Szenario, das das IOC unbedingt vermeiden sollte.

STANDARD: Schließen Sie einen österreichischen Olympiaboykott aus?

Kogler: Das habe ich bereits getan, weil ich mir nicht vorstellen kann und will, dass das IOC einen Zugang wählt, der derart daneben ist. Am Ende entscheide aber nicht ich über die Olympiateilnahme heimischer Sportlerinnen und Sportler. Die werden vom Österreichischen Olympischen Comité (ÖOC) entsandt.

STANDARD: Und das ÖOC hat ja auch einen völlig anderen Zugang als Sie, unterstützt die IOC-Linie ohne Wenn und Aber. Hat Sie das irritiert?

Kogler: Nicht besonders. Einige nationale olympische Komitees sind ja mit dem IOC besonders eng, da gehört das österreichische dazu. ÖOC-Präsident Karl Stoss ist bestens vernetzt, bekleidet wichtige Positionen, das ist in Normalzeiten ein Vorteil. In diesem Fall haben wir einen unterschiedlichen Zugang. Aber ich kann mir schwer vorstellen, dass Stoss letzten Endes meint, russische Militärangehörige sollten an Olympischen Spielen teilnehmen.

STANDARD: Würden Sie das Verhältnis zwischen Sportministerium und ÖOC als gestört bezeichnen?

Kogler: Nein, das würde ich nicht. Aber ja, in dieser einen Frage gibt es diese unterschiedlichen Zugänge. (INTERVIEW: Fritz Neumann, 5.5.2023)