In den Parteien fehlt eine Basisdemokratiekultur, sagt Franz Klug, Grünen-Gründungsmitglied und ehemaliger Tiroler Landtagsabgeordneter, in seinem Gastkommentar.

Bleibt Pamela Rendi-Wagner SPÖ-Chefin? Die Mitgliederbefragung läuft noch bis 10. Mai. Foto: APA / Roland Schlager

Der blinde Fleck in der Politikwissenschaft und im journalistischen Diskurs ist die innerparteiliche Demokratie. Die Frage: Wie viel Demokratie gibt es in den Parteien? Welche Rechte haben die Mitglieder? Wie intensiv wird programmatisch diskutiert? Entscheidet der Vorstand über die Parteispitzen, wo dann Parteikongresse nur mehr vorbereitete Listen absegnen dürfen, oder entscheiden alle Parteimitglieder über die Spitzen? Diese Fragen werden nie breit diskutiert, aber sie rücken dann ins Licht der Öffentlichkeit, wenn Parteien, wie jetzt die SPÖ, von der üblichen Praxis, die Spitze im Vorstand auszumachen, abweichen und an die eigene Basis gehen, um diese über die Spitze abstimmen zu lassen.

Nur in Krisenzeiten gefragt

Zu beobachten ist, dass die Basis nur in Parteikrisenzeiten die Spitzen direkt wählen darf, während im Normalfall die Parteibasis nur das tun soll, was der Vorstand schon beschlossen hat. Bis jetzt hat sich in Österreich noch keine Kultur der direkten Führungswahl in den Parteien entwickelt – auch bei den Grünen nicht, obwohl diese einst mit dem Grundwert Basisdemokratie angetreten sind. Während es auf Länderebene bei den Grünen möglich ist, die Spitze direkt von allen Mitgliedern zu wählen, hat man sich auf Bundesebene bei 200 Entscheidungspersonen eingekuschelt und ist nicht bereit, die gesamte grüne Basis an einer Bundesspitzenwahl zu beteiligen.

Aufgrund der fehlenden Kultur von Basisabstimmungen in den Parteien tauchen dann all die Probleme auf, die wir nun bei der SPÖ beobachten können.

Das fängt an mit der Frage: Wie und wo präsentieren sich die Kandidatinnen und Kandidaten? Und geht bis zu der Frage: Gibt es bei mehreren dann noch eine Stichwahl?

Vorbild SPD

Die SPD, die auch länger stark zerstritten war, löste die Präsentationsfrage mit zahlreichen Regionalkonferenzen, in denen die Kandidierenden Rede und Antwort standen. Die Wahl erfolgte dann zweistufig mit Stichwahl. Dieser Prozess, der dazu führte, dass am Ende alle Parteiflügel das Ergebnis akzeptierten, führte letztlich dazu, dass die SPD heute wieder den Bundeskanzler stellt.

Die SPÖ, gespalten in der Frage, wie nun die Basisbefragung durchzuführen sei, ging immer nur halbherzig vor. Zuerst stand nur die Wahl zwischen Pamela Rendi-Wagner und Hans Peter Doskozil zur Diskussion. Dann gab es einen Basisaufstand, und dank Nikolaus Kowall wurde die Wahl für alle aufgemacht, wo dann im Nachhinein, nachdem auch Spaßkanditaturen bekannt wurden, 30 Unterstützungserklärungen nachgereicht werden mussten. Das Ergebnis ist der Dreikampf Pamela Rendi-Wagner, Hans Peter Doskozil und Andreas Babler. Ein weiteres Versäumnis ist, dass es keine gemeinsamen Auftritte gibt. Möglichst viele Regionalversammlungen würden einerseits die Basis mobilisieren und andererseits helfen, Unterschiede und Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten.

"Der gesamte Prozess wurde als Affentheater denunziert, statt offensiv für diesen demokratischen Prozess zu werben."

Statt nun aber diesen innerparteilichen demokratischen Prozess positiv zu bewerten und zu bewerben, passierte das Gegenteil. Unterstützerinnen und Unterstützer der jeweiligen Lager, von Gerhard Zeiler bis Max Lercher, richteten sich gegenseitig aus, entweder nicht mehr weiterzumachen oder – noch schlimmer – die SPÖ nicht mehr zu wählen. Gleichzeitig wurde dann der gesamte Prozess als Affentheater denunziert, statt offensiv für diesen demokratischen Prozess zu werben, wo dann natürlich nach der getroffenen demokratischen Entscheidung alle drei Flügel gemeinsam um den Sieg bei der nächsten Nationalratswahl antreten müssen.

Nur geeint in Wahlen

Für den notwendigen Erfolg braucht es alle drei Lager, und daher müssen diese auch eingebunden werden. Es ist zu wenig, wenn Christian Kern verkündet, dass falls Doskozil gewinnt, natürlich das Babler-Lager eingebunden werden müsse. Es muss auch das SPÖ-Frauenlager eingebunden werden, das hinter Rendi-Wagner steht.



Die neuen 9.000 Mitglieder der SPÖ zeigen, was Basisdemokratie bewirken kann. Solange die Parteien innerparteiliche Demokratie aber verweigern, wird es nicht gelingen, massiv neue Menschen für einen Eintritt in Parteien zu begeistern. Es ist auch nicht hilfreich, sie schlechtzureden, indem unterschiedliche Kandidaturen und Programmdiskussionen negativ als Zerrissenheit oder Gespaltenheit der Partei beschrieben werden. Der Widerstreit in den Parteien um Inhalte und Personen ist ein notwendiges Kennzeichen von lebendiger Demokratie. (Franz Klug, 8.5.2023)