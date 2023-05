King Charles III. wird nun ein halbes Jahr nach seinem Amtsantritt gekrönt, doch was geschieht, wenn während der Zeremonie plötzlich jemand aufsteht und seinen Thronanspruch in Zweifel zieht, vielleicht gar ein Anhänger des jakobitischen Thronprätendenten? Charles braucht sich darum nicht zu sorgen, denn dies ist ein Job für den King's Champion!

Dieses erbliche Amt ist seit dem Mittelalter in der Hand der Familie Dymoke. Der King's Champion hatte die Aufgabe, auf einem Schlachtross in den Saal des Krönungsbanketts in der Westminster Hall zu reiten, dreimal seinen Handschuh auf den Boden zu werfen und dabei jeden zum Gerichtskampf herauszufordern, der es wagte, das Recht des Königs oder der Königin auf den Thron anzuzweifeln. Der Hintergrund dafür liegt in der Tatsache begründet, dass sich der König freilich nur mit seinesgleichen messen konnte – die potenziellen Herausforderer jedoch allesamt niederen Ranges waren. Belohnt wurde der Champion mit einem goldenen Becher, aus dem zuvor der König auf das Wohl des Champions getrunken hatte.

Amt schon unter William I. verliehen

Das Amt des King's Champion soll unter William the Conqueror – also nach der normannischen Eroberung Englands – an Robert Marmion, den 1. Baron Marmion, verliehen worden sein. Dieser erhielt auch die beiden Herrenhäuser Tamworth und Scrivelsby. Vor dem Jahr 1377 waren die Marmions in männlicher Linie ausgestorben, daher wurde für die Krönung von Richard II. ein neuer King's Champion eingesetzt. Das Amt ging an John Dymoke, der eine Marmion-Enkelin geheiratet hatte, die das Manor of Scrivelsby in Lincolnshire geerbt hatte, während der Besitzer von Tamworth leer ausging.

Herausforderung in Frauenkleidern

Im Jahr 1689 war Charles Dymoke der Champion für Queen Mary II. und King William III. Über diesen Auftritt wurde später erzählt, dass bei seiner Herausforderung eine alte Frau auf Krücken die Halle betrat und den Handschuh aufnahm. Bevor sie sich rasch entfernte, ließ sie ihren eigenen Handschuh mit einer Aufforderung zurück, am kommenden Tag zu einer bestimmten Stunde zum Hyde Park zu kommen, was für Heiterkeit an der Tafel sorgte. Tags darauf erschien eine gleich gekleidete Person am vereinbarten Ort, doch wurde angenommen, dass es sich um einen erfahrenen Schwertkämpfer in einer Verkleidung handelte. Der Champion lehnte jedoch ein Duell mit einer Vertreterin des schönen Geschlechts ab und erschien nicht zum Gerichtskampf.

Henry Dymoke war der King's Champion bei der Krönung von George IV. im Jahr 1821. Er war der Letzte, der in voller Rüstung beim Krönungsbankett erschien. Foto: The Trustees of the British Museum

Champion mit Zirkuspferd



King George IV. war 1821 der letzte britische Monarch, bei dessen Krönungsbankett in Westminster Hall der King’s Champion seine Herausforderung vortragen konnte. Da der Amtsinhaber John Dymoke aber ein Reverend, also ein Geistlicher, war, trat sein erst zwanzigjähriger Sohn Henry Dymoke an. Er verfügte jedoch nicht über ein Pferd, weshalb ein Zirkuspferd gemietet werden musste. Bei Georges Bankett kam es den Berichten zufolge zu Schlägereien unter den besoffenen Dandys aus dem königlichen Freundeskreis, der König soll selbst ohnmächtig vom Sessel gekippt sein, und schließlich sollen die Gäste noch versucht haben, das Silberbesteck und das goldene Tafelgeschirr mitzunehmen.

Georges Bruder William IV. strich für seine Krönung 1831 das sündhaft teure Bankett – zehn Jahre zuvor hatte es eine sagenhafte Viertelmillion Pfund verschlungen – daher ersatzlos, weswegen der King’s Champion nicht die Gelegenheit bekam, seine Herausforderung zu avisieren. Bei Queen Victoria wurde der Ritt des Champions aus der Zeremonie gestrichen und ebenso wie das Krönungsbankett seither nicht mehr reaktiviert. Henry Dymoke wurde als Entschädigung zum Baronet of Scrivelsby ernannt. Bei der nächsten Krönung unter Edward VII. im Jahr 1902 wurde der Anspruch der Dymokes von der königlichen Beschwerdestelle anerkannt, und der King’s Champion Frank Scaman Dymoke durfte Fahnenträger Englands sein und übte das Amt auch für George V. und George VI. aus.

Wirtschaftsprüfer wird Charles' Champion



Das derzeitige Familienoberhaupt der Dymokes ist der 1955 geborene Francis John Fane Marmion Dymoke. Der 34. von Scrivelsby ist Wirtschaftsprüfer. Sein Vater John Lindley Marmion Dymoke war 1953 bei der Krönung von Elizabeth II. als Queen’s Champion vor Ort und trat als Standard Bearer of the Union auf – und nun wird sein Sohn für den Sohn der Queen die königliche Standarte tragen.

Und für den unwahrscheinlichen Fall, dass doch jemand den Champion herausfordern möchte: Die Rüstung des King’s Champion existiert noch. Sie wurde von 1567 bis 1831 für die Krönungen von James I. bis George IV. verwendet und ist heute in der St George’s Hall in Windsor Castle ausgestellt. (Michael Vosatka, 5.5.2023)